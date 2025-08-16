Conci quer voltar à liderança da Fórmula Truck em Londrina

O paranaense Carlos “Duda” Conci só pensa em voltar a liderança da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) em Londrina. Ele disputa neste domingo (17) a 6ª etapa da Fórmula Truck no Autódromo Internacional Ayrton Senna.
Duda perdeu a liderança em Campo Grande, quando teve problemas com o motor e abandonou a prova. Ele está em terceiro, com 465 pontos, enquanto que o gaúcho Diego Collet está em primeiro no campeonato, com 535 pontos.
Mas o fim de semana começou bem para o piloto de Cafelândia. Ele foi o terceiro colocado nos treinos de sexta-feira (15), quando fez o tempo de 1m46s576. Diego Collet foi o mais rápido, com 1m45s293, enquanto que o curitibano Márcio Rampon foi o segundo, com 1m45s938.
Duda diz que trabalhou para que o novo motor aguente as exigências do circuito londrinense. “Se o motor aguentar, temos condições de brigar pela vitória e quem sabe voltar à liderança”, frisa Duda.
GT Truck
Na categoria GT Truck (motores eletrônicos), o catarinense Túlio Bendo dominou todos os treinos da sexta-feira, com a marca de 1m41s379. O paranaense João Batista M. dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, foi o segundo mais rápido no dia, com 1m42s776. Em terceiro ficou o catarinense Rogério “Taio” Agostini, com 1m42s892.