Conci quer voltar à liderança da Fórmula Truck em Londrina

O paranaense Carlos “Duda” Conci só pensa em voltar a liderança da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) em Londrina. Ele disputa neste domingo (17) a 6ª etapa da Fórmula Truck no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Duda perdeu a liderança em Campo Grande, quando teve problemas com o motor e abandonou a prova. Ele está em terceiro, com 465 pontos, enquanto que o gaúcho Diego Collet está em primeiro no campeonato, com 535 pontos.

Mas o fim de semana começou bem para o piloto de Cafelândia. Ele foi o terceiro colocado nos treinos de sexta-feira (15), quando fez o tempo de 1m46s576. Diego Collet foi o mais rápido, com 1m45s293, enquanto que o curitibano Márcio Rampon foi o segundo, com 1m45s938.