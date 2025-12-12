Cascavel e Paraná - O paranaense Carlos “Duda” Conci está satisfeito com o título de vice-campeão da categoria Fórmula Truck (motores com bomba injetora) na Fórmula Truck. Ele finalizou o campeonato com 880 pontos, enquanto que o gaúcho Diego Collet foi o campeão com 990 pontos.
Destaque para o Vice-Campeonato de Carlos “Duda” Conci
Duda destaca que a prova de encerramento da temporada, disputada domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, foi boa levando em consideração os problemas enfrentados em todo o fim de semana, sem conseguir acertar o seu caminhão Ford Cargo. “Na prova, vínhamos em quarto, andando bem, quando surgiu um problema no balanceiro e acabamos perdendo duas posições, finalizando a prova em sexto. Mas na classificação final, conseguiu assegurar o título de vice-campeão”, acentua o piloto que representa Cafelândia.