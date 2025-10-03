Começam os treinos da 4ª etapado Paranaense no Zilmar Beux

Cascavel e Paraná - Começam nesta sexta-feira (3) os treinos da 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A programação vai até domingo, abrindo a segunda fase da competição. Também farão parte da programação a 3ª etapa do Campeonato Regional de Marcas e a 5ª etapa do MBR (Marcas Brasil Racing).
Está previsto para esta sexta-feira, das 9 às 9h30, o briefing da MBR; das 9h30 às 10h, briefing do Paranaense e Regional de Marcas; das 10h15 às 10h45, 1º treino do MBR 2000 A/B; das 10h50 às 11h20, 1º treino do MBR 1.6 Super/Elite; das 11h25 às 12h25, 1º treino do Paranaense e Regional de Marcas; das 13 às 13h30, 2º treino do MBR 2000 A/B; das 13h35 às 14h05, 2º treino do MBR 1.6 Super/Elite; das 14h10 às 15h10, 2º treino do Paranaense e Regional de Marcas; das 15h15 às 15h45, 3º treino do MBR 2000 A/B; das 15h50 às 16h20, 3º treino do MBR 1.6 Super/Elite; das 16h25 às 16h55, 4º treino do MBR 2000 A/B; das 17 às 17h30, 4º treino do MBR 1.6 Super/Elite; das 18 às 20h30, 3º treino do Paranaense e Regional de Marcas; e das 21 às 21h20, treino classificatório do Paranaense e Regional de Marcas.