Começa nesta sexta a disputa da 4ª etapa do Gaúcho de Rali

Brasil e Rio Grande do Sul - A cidade de Ipiranga do Sul, norte do rio Grande do Sul, recebe neste fim de semana, a 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade. Na pista, a dupla de Nova Prata, Alexandre Blume e Evandro Frigo defendem a liderança da competição na categoria Rally 5 Light.

A prova abre a programação nesta sexta (27), com o reconhecimento dos trechos especiais. No sábado, a corrida começa às 11h40 para a disputa de seis especiais ao longo da tarde. O parque de assistência da prova fica junto ao CTG Herança dos Tauras. As especiais acontecem em estradas de terra no interior do município.