Com emoções, Diego Collet vence a categoria F-Truck na Fórmula Truck

Duda Conci, paranaense de Cafelândia, conquistou o quarto lugar depois e liderar boa parte da corrida - Foto: Tiago Soares/Divulgação
Se eram emoções que queriam as mais de 30 mil pessoas que foram domingo (14) ao Autódromo Osvaldinho de Oliveira, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, elas tiveram logo na abertura da programação da 7ª etapa da Fórmula Truck.

A categoria F-Truck (motores com bomba injetora) começou com chuva e logo começaram as rodadas. Ainda na primeira volta o gaúcho Paulo César Seco protagonizou um espetacular acidente ao escapar da pista na curva de entrada da reta e bater forte contra a proteção de pneus. Seu Scania ficou completamente destruído com a cabine separada do chassi. O resgaste foi rápido, o piloto levado para o ambulatório médico do autódromo e mais tarde ao um hospital da cidade para exames por precaução. Seco nada sofreu e chegou a dar entrevista para ao vivo com a corrida em andamento.

A categoria F-Truck teve emoções do começou ao fim. Na largada, o pole position Márcio Rampon manteve a liderança, mas muitas posições se alteraram com rodadas. A prova foi interrompida ainda na primeira volta em função do acidente de Paulo César Seco. A nova largada teve o mesmo grid porque a prova foi interrompida antes de se completar duas voltas. O paranaense Duda Conci assumiu a liderança, mas na volta seguinte foi superado pelo gaúcho Tiago Bellaver. Quando falta 14 minutos para o fim da corrida, houve uma bandeirada amarela e na relargada Duda Conci novamente assumiu a liderança. Ele permaneceu na frente até que faltava 3m20s para o fim, quando Bellaver voltou à primeira colocação e na disputa, Duda escapou a caiu para quarto. A partir daí Bellaver passou a ser pressionado por Diego Collet, que no início da última volta conseguiu a ultrapassagem para vencer, conquistando a sua terceira vitória na temporada. Ele ganhou também as etapas de Rivera, no Uruguai, e de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Diego Collet completou as 15 voltas da prova em 32m48s867, chegando 2m407 à frente do também gaúcho Tiago Bellaver, conquistou o segundo lugar, fazendo uma dobradinha dos caminhões Mercedes-Benz. O paranaense Márcio Rampon obteve a terceira colocação, a 2s745 do vencedor, classificando-se à frente de Carlos Eduardo Conci (PR), a 7s428;

Sérgio Chulik (PR), a 7s872; Geovani Ferreira Tavares dos Santos (Paraguai), a 20s300; Dario do Amaral (SP), a 21s444; Thiago Mânica (PR), a 22s557; Bruno Mânica (PR), a 33s878; e Cristiano Lemos Branco (PR), a 34s631; que pela ordem, fecharam as 10 primeiras colocações da prova da categoria F-Truck.

Campeonato

Com a vitória, Diego Collet, gaúcho da cidade de Casca, se mantém na liderança do campeonato. Na classificação extraoficial da categoria F-Truck, ele tem 750 pontos, contra 710 de Márcio Rampon. Duda Conci continua em terceiro, com 685 pontos.

A 8ª e penúltima etapa da temporada está marcada para o dia 8 de novembro, em Guaporé, no Rio Grande do Sul.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.


Resultado da categoria F-Truck em Santa Cruz do Sul

Pos.    Piloto            Cidade/Estado       Caminhão    Tempo

1º)      Diego Collet  Casca-RS       Mercedes-Benz        15 volts em 32m48s867

2º)      Tiago Bellaver         Farroupilha-RS        Mercedes-Benz        a 2s407

3º)      Márcio Rampon      Curitiba-PR  Scania            a 2s745

4º)      Carlos Eduardo Conci        Cafelândia-PR          Ford Cargo    a 7s428

5º)      Sérgio Chulik           Curitiba-PR  Volkswagen              a 7s872

6º)      Geovani Ferreira Tavares dos Santos     Paraguai        Scania            a 20s300

7º)      Dario do Amaral      Pindamonhangaba-SP       Scania            a 21s444

8º)      Thiago Mânica         Curitiba-PR  Scania            a 22s557

9º)      Bruno Mânica          Curitiba-PR  Scania            a 33s878

10º)    Cristiano Lemos Branco    Ponta Grossa-PR     Scania            a 34s631

11º)    Natanael Limestone           Colombo-PR Scania            a 34s856

12º)    Márcio Rosa Canoas-RS    Scania            a 1m33s233

13º)    Jayson Oliveira        Curitiba-PR  Scania            a 1m45s864

14º)    Joacir Giaretta Cordova     Curitiba-PR  Volvo             a 1m46s334

15º)    Murilo Mânica         Curitiba-PR  Scania            a 1m55s753

16º)    Gabrielle Rampon   Curitiba-PR  Scania            a 1 volta

17º)    Cléber Rafael Rodrigues    Maringá-PR  Scania            a 3 voltas

Não completaram

18º)    Carlito Brito Curitiba-PR  Scania            a 7 voltas

19º)    Fábio Claudino        Mandirituba-PR      Scania            a 9 voltas

20º)    Gabriel Saccomanno          São Paulo-SP            Volkswagen              a 11 voltas

