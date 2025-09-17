Com emoções, Diego Collet vence a categoria F-Truck na Fórmula Truck

Se eram emoções que queriam as mais de 30 mil pessoas que foram domingo (14) ao Autódromo Osvaldinho de Oliveira, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, elas tiveram logo na abertura da programação da 7ª etapa da Fórmula Truck.
A categoria F-Truck (motores com bomba injetora) começou com chuva e logo começaram as rodadas. Ainda na primeira volta o gaúcho Paulo César Seco protagonizou um espetacular acidente ao escapar da pista na curva de entrada da reta e bater forte contra a proteção de pneus. Seu Scania ficou completamente destruído com a cabine separada do chassi. O resgaste foi rápido, o piloto levado para o ambulatório médico do autódromo e mais tarde ao um hospital da cidade para exames por precaução. Seco nada sofreu e chegou a dar entrevista para ao vivo com a corrida em andamento.
A categoria F-Truck teve emoções do começou ao fim. Na largada, o pole position Márcio Rampon manteve a liderança, mas muitas posições se alteraram com rodadas. A prova foi interrompida ainda na primeira volta em função do acidente de Paulo César Seco. A nova largada teve o mesmo grid porque a prova foi interrompida antes de se completar duas voltas. O paranaense Duda Conci assumiu a liderança, mas na volta seguinte foi superado pelo gaúcho Tiago Bellaver. Quando falta 14 minutos para o fim da corrida, houve uma bandeirada amarela e na relargada Duda Conci novamente assumiu a liderança. Ele permaneceu na frente até que faltava 3m20s para o fim, quando Bellaver voltou à primeira colocação e na disputa, Duda escapou a caiu para quarto. A partir daí Bellaver passou a ser pressionado por Diego Collet, que no início da última volta conseguiu a ultrapassagem para vencer, conquistando a sua terceira vitória na temporada. Ele ganhou também as etapas de Rivera, no Uruguai, e de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Diego Collet completou as 15 voltas da prova em 32m48s867, chegando 2m407 à frente do também gaúcho Tiago Bellaver, conquistou o segundo lugar, fazendo uma dobradinha dos caminhões Mercedes-Benz. O paranaense Márcio Rampon obteve a terceira colocação, a 2s745 do vencedor, classificando-se à frente de Carlos Eduardo Conci (PR), a 7s428;
Sérgio Chulik (PR), a 7s872; Geovani Ferreira Tavares dos Santos (Paraguai), a 20s300; Dario do Amaral (SP), a 21s444; Thiago Mânica (PR), a 22s557; Bruno Mânica (PR), a 33s878; e Cristiano Lemos Branco (PR), a 34s631; que pela ordem, fecharam as 10 primeiras colocações da prova da categoria F-Truck.
Campeonato
Com a vitória, Diego Collet, gaúcho da cidade de Casca, se mantém na liderança do campeonato. Na classificação extraoficial da categoria F-Truck, ele tem 750 pontos, contra 710 de Márcio Rampon. Duda Conci continua em terceiro, com 685 pontos.
A 8ª e penúltima etapa da temporada está marcada para o dia 8 de novembro, em Guaporé, no Rio Grande do Sul.
Resultado da categoria F-Truck em Santa Cruz do Sul
Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Tempo
1º) Diego Collet Casca-RS Mercedes-Benz 15 volts em 32m48s867
2º) Tiago Bellaver Farroupilha-RS Mercedes-Benz a 2s407
3º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania a 2s745
4º) Carlos Eduardo Conci Cafelândia-PR Ford Cargo a 7s428
5º) Sérgio Chulik Curitiba-PR Volkswagen a 7s872
6º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos Paraguai Scania a 20s300
7º) Dario do Amaral Pindamonhangaba-SP Scania a 21s444
8º) Thiago Mânica Curitiba-PR Scania a 22s557
9º) Bruno Mânica Curitiba-PR Scania a 33s878
10º) Cristiano Lemos Branco Ponta Grossa-PR Scania a 34s631
11º) Natanael Limestone Colombo-PR Scania a 34s856
12º) Márcio Rosa Canoas-RS Scania a 1m33s233
13º) Jayson Oliveira Curitiba-PR Scania a 1m45s864
14º) Joacir Giaretta Cordova Curitiba-PR Volvo a 1m46s334
15º) Murilo Mânica Curitiba-PR Scania a 1m55s753
16º) Gabrielle Rampon Curitiba-PR Scania a 1 volta
17º) Cléber Rafael Rodrigues Maringá-PR Scania a 3 voltas
Não completaram
18º) Carlito Brito Curitiba-PR Scania a 7 voltas
19º) Fábio Claudino Mandirituba-PR Scania a 9 voltas
20º) Gabriel Saccomanno São Paulo-SP Volkswagen a 11 voltas