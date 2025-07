Coluna Bandeirada: Stock Car

Se a semana de treinos não tinha sido tão proveitosa para Felipe Baptista, o piloto da CAR Racing KTF superou as dificuldades na segunda sessão de treino livre no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), na tarde desta sexta-feira (18). Cravando sua volta mais rápida em 1m27s633, Baptista quebrou o recorde extraoficial da categoria no traçado paulista e colocou o Mitsubishi Eclipse Cross no topo da tabela do último treino livre da quarta etapa da Stock Car Pro Series.

