Telêmaco Borba está com tudo pronto para a abertura da temporada de Velocidade na Terra do Paraná. A prova Endurance a ser disputada nos dias 7 e 8 de fevereiro no Autódromo Municipal já dará mostrar de como será o Campeonato Paranaense deste ano. As corridas serão 100 Milhas 1.6 Tração Dianteira, 100 Milhas 1.6 Tração Traseira e 80 Milhas Kartcross CBA. A promoção e organização serão do Automóvel Clube de Telêmaco Borba e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

A premiação em dinheiro será um dos atrativos da Prova de Endurance. As categorias Tração Traseira e Tração Dianteira premiarão o campeão com R$ 2.100,00; o segundo colocado, com R$ 1.000,00; o terceiro, com R$ 800,00; o quarto, com R$ 600,00; e o quinto colocado, com R$ 500,00. A premiação do Kartcross será de R$ 1.400,00 para o vencedor; R$ R$ 700,00 para o segundo colocado; R$ 350,00 para o terceiro; R$ 300,00 para o quarto e R$ 250,00 para o quinto colocado. As inscrições já podem ser feitas com descontos até o próximo dia 15. Mais informações em (42) 99961-2601 e (42) 99949-1122.

Beto Carrero

O Brasileiro de Kart, disputado em novembro, foi anunciado como a última competição do Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. Agora surge a notícia de que a direção do Parque fará uma licitação para encontrar um novo parceiro para um novo modelo de concessão. Resta saber agora se os kartistas, a Federação Catarinense e a CBA foram usados para que o Parque Beto Carrero encerra o contrato com seu parceiro ou se todos foram tratados como bobos. Muita coisa precisa ser esclarecido porque o Brasileiro só foi para lá porque seria a última competição antes do fechado do complexo.