Coluna Bandeirada

O fim de semana é de Campeonato Paulista no Autódromo Zilmar Beux, mas quatro paranaenses irão atuar na prova. Bento Tino e Raphael Antunes Braga, de Foz do Iguaçu, serão Comissários Desportivos; os cascavelenses Gabriel Faro, que será secretário de prova, e Moises Pinto, Comissário Técnico Auxiliar.

Brasileiro Rotax

A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) divulgou nesta sexta-feira (19) a abertura das inscrições para a 9ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart Rotax. A competição deste ano será realizada entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro no Kartódromo Internacional Granja Viana, em Cotia (SP), com organização da CBA em parceria com a FASP (Federação de Automobilismo de São Paulo). Serão disputadas as categorias Rotax Micro Max, Mini Max, Júnior Max, Max, Max Master, Max Super Sênior, DD2 e DD2 Master. O link para as inscrições já está disponível no site da CBA: https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/9o-campeonato-brasileiro-de-kart-rotax-2025-2025-9o-campeonato-brasileiro-de-kart-rotax-2025.