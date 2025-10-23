Coluna ADI pelo Paraná

Verão Maior Paraná 2026

Paraná - O governador Ratinho Júnior anunciou a programação do Verão Maior Paraná 2026, que acontece de 9 de janeiro a 8 de fevereiro nas praias de Matinhos e Pontal do Paraná. Serão cinco finais de semana seguidos com grandes shows nacionais e internacionais, além de atividades esportivas, recreativas e ações sociais. A Operação Verão começa em 20 de dezembro, preparando uma temporada que deve superar o público recorde de 1,8 milhão de pessoas da última edição.

Programação Verão Maior

Verão Maior Paraná 2026 traz agenda histórica de shows e atividades no Litoral. Em um mês serão 39 shows gratuitos com nomes como Alok, Ana Castela, Zé Neto & Cristiano, Roupa Nova, Fábio Jr. e Raça Negra. Além dos shows, haverá atividades esportivas, recreação infantil, gincanas e ações sociais em arenas fixas e itinerantes. O evento promete a maior temporada de lazer e cultura já realizada no verão paranaense.

Propriedades rurais

O governo federal prorrogou por quatro anos o prazo para o georreferenciamento de propriedades rurais, por meio do Decreto nº 12.689/2025, estendendo a exigência até 21 de outubro de 2029. A medida, que atende a uma reivindicação do Sistema FAEP, garante mais segurança jurídica e tranquilidade aos produtores. O processo é obrigatório para regularização e transferência de imóveis rurais.

Infraestrutura e Logística

O Sistema Ocepar promove nesta sexta-feira (24) o 2º Fórum de Modernização da Infraestrutura e Logística, com foco no sistema portuário do Paraná. O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, será o palestrante convidado e abordará os investimentos nos portos de Paranaguá e Antonina. O evento online é voltado a gestores e profissionais de cooperativas paranaenses dos ramos agropecuário e de transporte.