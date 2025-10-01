Coluna ADI pelo Paraná

Assembleia Itinerante

Paraná - Guarapuava recebe nesta quarta-feira (1º) a 31ª edição da Assembleia Itinerante, iniciativa da Assembleia Legislativa do Paraná que leva sessões especiais ao interior do Estado. O encontro acontece dentro do evento Paraná Faz Ciência, promovido pela Unicentro, e contará com homenagens e recebimento de demandas regionais. Será a primeira vez que a ação ocorre no Centro-Sul, fortalecendo a transparência e a participação popular. Desde 2023, mais de 6 mil sugestões já foram acolhidas pelo programa.

Paraná Hub

O Paraná firmou cooperação com a ONU-Habitat para a criação do Paraná Hub, tornando-se o único estado brasileiro e a única região da América Latina reconhecida pela Local2030 como referência nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A iniciativa reunirá governo, academia, setor privado e sociedade civil para desenvolver e compartilhar metodologias, capacitações e indicadores de impacto.

No Sudoeste

O deputado Guto Silva destacou nas redes sociais a assinatura dos convênios do programa Asfalto Novo, Vida Nova, que chega ao Sudoeste do Paraná. Em Dois Vizinhos, foram anunciados R$ 314 milhões em investimentos para beneficiar 42 municípios. A iniciativa prevê mais ruas pavimentadas, segurança e qualidade de vida. “Política de verdade é feita olhando pras pessoas, com obras que mudam vidas”, afirmou.

Agro brasileiro

Os pedidos de recuperação judicial no agronegócio brasileiro chegaram a 565 no segundo trimestre, alta de 31,7% em relação a 2024, segundo a Serasa Experian. O avanço foi puxado por produtores rurais pessoa jurídica, com destaque para o cultivo de soja. Goiás lidera os pedidos (94), seguido de Mato Grosso (73) e Rio Grande do Sul (66). O Paraná aparece entre os estados mais afetados, com 63 solicitações.