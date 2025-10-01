Coluna ADI pelo Paraná

Assembleia Itinerante
Paraná - Guarapuava recebe nesta quarta-feira (1º) a 31ª edição da Assembleia Itinerante, iniciativa da Assembleia Legislativa do Paraná que leva sessões especiais ao interior do Estado. O encontro acontece dentro do evento Paraná Faz Ciência, promovido pela Unicentro, e contará com homenagens e recebimento de demandas regionais. Será a primeira vez que a ação ocorre no Centro-Sul, fortalecendo a transparência e a participação popular. Desde 2023, mais de 6 mil sugestões já foram acolhidas pelo programa.
Paraná Hub
O Paraná firmou cooperação com a ONU-Habitat para a criação do Paraná Hub, tornando-se o único estado brasileiro e a única região da América Latina reconhecida pela Local2030 como referência nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A iniciativa reunirá governo, academia, setor privado e sociedade civil para desenvolver e compartilhar metodologias, capacitações e indicadores de impacto.
No Sudoeste
O deputado Guto Silva destacou nas redes sociais a assinatura dos convênios do programa Asfalto Novo, Vida Nova, que chega ao Sudoeste do Paraná. Em Dois Vizinhos, foram anunciados R$ 314 milhões em investimentos para beneficiar 42 municípios. A iniciativa prevê mais ruas pavimentadas, segurança e qualidade de vida. “Política de verdade é feita olhando pras pessoas, com obras que mudam vidas”, afirmou.
Agro brasileiro
Os pedidos de recuperação judicial no agronegócio brasileiro chegaram a 565 no segundo trimestre, alta de 31,7% em relação a 2024, segundo a Serasa Experian. O avanço foi puxado por produtores rurais pessoa jurídica, com destaque para o cultivo de soja. Goiás lidera os pedidos (94), seguido de Mato Grosso (73) e Rio Grande do Sul (66). O Paraná aparece entre os estados mais afetados, com 63 solicitações.
Código de Ética
A Assembleia Legislativa do Paraná promulgou o seu primeiro Código de Ética e Decoro Parlamentar, estabelecendo regras de conduta e punições que vão de advertência à cassação do mandato. A medida busca disciplinar práticas já alvo de críticas, como bate-bocas e escândalos de corrupção.
Medidas emergenciais
O Governo do Paraná anunciou medidas emergenciais para apoiar o setor produtivo diante das tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos. Entre as ações, está a criação de um comitê de crise para agilizar a comunicação com as empresas e acelerar análises da Receita Estadual sobre pedidos de créditos tributários, reduzindo a espera e preservando empregos.
Medidas emergenciais II
Outra iniciativa em estudo é a compra, pelo Estado, de créditos de ICMS já homologados no Siscred, com investimento de até R$ 150 milhões. A proposta, que será enviada à Assembleia Legislativa, permitirá injetar capital de giro nas empresas, garantindo mais fôlego financeiro enquanto o governo avalia também reduções temporárias de tributos.
Poupatempo Paraná
As novas unidades do Poupatempo Paraná começam a funcionar entre outubro deste ano e março de 2026. Ao todo, serão 20 pontos de atendimento ao cidadão em diferentes cidades, com estruturas modernas e acessíveis. As primeiras inaugurações acontecem em Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e Umuarama em outubro. Até novembro, Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá e Araucária também passam a contar com o serviço.