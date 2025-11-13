Duda Conci, de Cafelândia, conquistou o segundo lugar e fez com que a decisão do campeonato ficasse para a última etapa, em Cascavel - Foto: Tiago Soares/Divulgação
Duda Conci, de Cafelândia, conquistou o segundo lugar e fez com que a decisão do campeonato ficasse para a última etapa, em Cascavel - Foto: Tiago Soares/Divulgação

Rio Grande do Sul - O gaúcho Diego Collet reinou em Guaporé e venceu de ponta a ponta a prova da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na 8ª e penúltima etapa da temporada da Fórmula Truck. A prova foi disputada domingo (9), no Autódromo Nelson Barro, em Guaporé, no Rio Grande do Sul.

Collet largou na pole position e não teve sua vitória ameaçada em momento algum. Ele completou as 24 voltas da prova em 37m52s717, andando a média horária de 117,090 km/h. Collet também fez a melhor volta, com o tempo de 1m33s040, média horária de 119,175.

O paranaense Duda Conci largou segundo e andou o tempo todo em segundo, não conseguindo pressionar Collet, recebendo a bandeirada a 40s846. Duda também não teve o seu segundo lugar ameaçado pelo também paranaense Márcio Rampon, que se classificou em terceiro, a 52s062 do vencedor.

Na quarta colocação se classificou o paraguaio Geovani Ferreira Tavares dos Santos, que chegou à frente de Sérgio Chulik (PR), Cristiano Lemos Branco (PR), Dario do Amaral (SP), Bruno Mânica (PR), Gabrielle Rampon  (PR) e

Fábio Claudino (PR), que pela ordem, fecharam as 10 primeiras colocações da prova da categoria F-Truck.

Liderança mantida

Com a  vitória, Diego Collet, que é estreante na categoria F-Truck, mantém a liderança do campeonato. Como marcou 100% dos pontos que estavam em disputa (105 pela vitória, cinco pela melhor volta e cinco pela pole pósiton), passa a somar 885 pontos e aumenta em 75 pontos para Márcio Rampon, que permanece vice-líder, com 810 pontos. Duda Conci é o terceiro colocado, com 795 pontos. Só os três disputarão o título na última etapa da temporada, marcada para o dia 7 de dezembro, em Cascavel, no Paraná.

A Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultado da categoria F-Truck em Guaporé

Pos.   Pilot Cidade/Estado   Caminhão  Tempo

1º)     Diego Collet           Casca-RS      Mercedes-Benz    24 voltas em 37m52s717

2º)     Carlos Eduardo Conci   Cafelândia-PR       Ford Cargo a 40s846

3º)     Márcio Rampon   Curitiba-PR            Scania           a 52s062

4º)     Geovani Ferreira Tavares dos Santos         Paraguai      Scania           a 1m12s063

5º)     Sérgio Chulik         Curitiba-PR            Volkswagen           a 1m30s674

6º)     Cristiano Lemos Branco           Ponta Grossa-PR  Scania           a 1 volta

7º)     Dario do Amaral  Pindamonhangaba-SP   Scania           a 1 volta

8º)     Bruno Mânica       Curitiba-PR            Scania           a 1 volta

9º)     Gabrielle Rampon           Curitiba-PR            Scania           a 3 voltas

10º)   Fábio Claudino     Mandirituba-PR   Scania           a 4 voltas

11º)   Natanael Limestone       Colombo-PR          Scania           a 4 voltas

12º)   Cléber Rafael Rodrigues           Maringá-PR           Scania           a 5 voltas

Não completaram 75% da prova

13º)   Paulo César Seco  Erechim-RS            Scania           a 7 voltas

14º)   Joacir Giaretta Cordova            Curitiba-PR            Volvo                        a 7 voltas

15º)   Jayson Oliveira     Curitiba-PR            Scania           a 9 voltas

16º)   Márcio Rosa           Colombo-PR          Scania           a 10 voltas

17º)   Tiago Bellaver       Farroupilha-RS    Mercedes-Benz    a 14 voltas

18º)   Carlito Brito           Curitiba-PR            Scania           a 16 voltas

19º)   Thiago Mânica      Curitiba-PR            Scania           a 17 voltas

20º)   Murilo Mânica      Curitiba-PR            Scania           a 17 voltas

21º)   Gabriel Saccomanno      São Paulo-SP         Volkswagen           desqualificado

22º)   Cléber Fonseca     Cascavel-

