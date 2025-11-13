Rio Grande do Sul - O gaúcho Diego Collet reinou em Guaporé e venceu de ponta a ponta a prova da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na 8ª e penúltima etapa da temporada da Fórmula Truck. A prova foi disputada domingo (9), no Autódromo Nelson Barro, em Guaporé, no Rio Grande do Sul.
Collet largou na pole position e não teve sua vitória ameaçada em momento algum. Ele completou as 24 voltas da prova em 37m52s717, andando a média horária de 117,090 km/h. Collet também fez a melhor volta, com o tempo de 1m33s040, média horária de 119,175.
O paranaense Duda Conci largou segundo e andou o tempo todo em segundo, não conseguindo pressionar Collet, recebendo a bandeirada a 40s846. Duda também não teve o seu segundo lugar ameaçado pelo também paranaense Márcio Rampon, que se classificou em terceiro, a 52s062 do vencedor.
Na quarta colocação se classificou o paraguaio Geovani Ferreira Tavares dos Santos, que chegou à frente de Sérgio Chulik (PR), Cristiano Lemos Branco (PR), Dario do Amaral (SP), Bruno Mânica (PR), Gabrielle Rampon (PR) e
Fábio Claudino (PR), que pela ordem, fecharam as 10 primeiras colocações da prova da categoria F-Truck.
Liderança mantida
Com a vitória, Diego Collet, que é estreante na categoria F-Truck, mantém a liderança do campeonato. Como marcou 100% dos pontos que estavam em disputa (105 pela vitória, cinco pela melhor volta e cinco pela pole pósiton), passa a somar 885 pontos e aumenta em 75 pontos para Márcio Rampon, que permanece vice-líder, com 810 pontos. Duda Conci é o terceiro colocado, com 795 pontos. Só os três disputarão o título na última etapa da temporada, marcada para o dia 7 de dezembro, em Cascavel, no Paraná.
A Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
Resultado da categoria F-Truck em Guaporé
Pos. Pilot Cidade/Estado Caminhão Tempo
1º) Diego Collet Casca-RS Mercedes-Benz 24 voltas em 37m52s717
2º) Carlos Eduardo Conci Cafelândia-PR Ford Cargo a 40s846
3º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania a 52s062
4º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos Paraguai Scania a 1m12s063
5º) Sérgio Chulik Curitiba-PR Volkswagen a 1m30s674
6º) Cristiano Lemos Branco Ponta Grossa-PR Scania a 1 volta
7º) Dario do Amaral Pindamonhangaba-SP Scania a 1 volta
8º) Bruno Mânica Curitiba-PR Scania a 1 volta
9º) Gabrielle Rampon Curitiba-PR Scania a 3 voltas
10º) Fábio Claudino Mandirituba-PR Scania a 4 voltas
11º) Natanael Limestone Colombo-PR Scania a 4 voltas
12º) Cléber Rafael Rodrigues Maringá-PR Scania a 5 voltas
Não completaram 75% da prova
13º) Paulo César Seco Erechim-RS Scania a 7 voltas
14º) Joacir Giaretta Cordova Curitiba-PR Volvo a 7 voltas
15º) Jayson Oliveira Curitiba-PR Scania a 9 voltas
16º) Márcio Rosa Colombo-PR Scania a 10 voltas
17º) Tiago Bellaver Farroupilha-RS Mercedes-Benz a 14 voltas
18º) Carlito Brito Curitiba-PR Scania a 16 voltas
19º) Thiago Mânica Curitiba-PR Scania a 17 voltas
20º) Murilo Mânica Curitiba-PR Scania a 17 voltas
21º) Gabriel Saccomanno São Paulo-SP Volkswagen desqualificado
22º) Cléber Fonseca Cascavel-