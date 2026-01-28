A equipe Citroën Racing de Fórmula E disputa sábado (31) a 3ª etapa do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, no Autódromo Internacional de Miami, nos EUA. A Citroën iniciou bem a temporada com vitória de Nick Cassidy na última etapa, na Cidade do México, confirmando o bom desempenho na abertura do campeonato, em São Paulo, onde ficou em 3º lugar. Com esses resultados, a Citroën Racing assumiu a liderança de Pilotos e de Equipes.