Acompanhe a equipe Citroën Racing na Fórmula E e descubra como conquistaram a liderança do campeonato mundial - Foto: Divulgação

A equipe  Citroën Racing de Fórmula E  disputa sábado (31) a 3ª etapa do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, no Autódromo Internacional de Miami, nos EUA. A Citroën iniciou bem a temporada com vitória de Nick Cassidy na última etapa, na Cidade do México, confirmando o bom desempenho na abertura do campeonato, em São Paulo, onde ficou em 3º lugar. Com esses resultados, a Citroën Racing assumiu a liderança de Pilotos e de Equipes.

