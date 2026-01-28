A equipe Citroën Racing de Fórmula E disputa sábado (31) a 3ª etapa do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, no Autódromo Internacional de Miami, nos EUA. A Citroën iniciou bem a temporada com vitória de Nick Cassidy na última etapa, na Cidade do México, confirmando o bom desempenho na abertura do campeonato, em São Paulo, onde ficou em 3º lugar. Com esses resultados, a Citroën Racing assumiu a liderança de Pilotos e de Equipes.
Citroën estreia em Miami
Edivan Monteiro disputa a abertura da Fórmula Truck com boas notícias
O cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, viaja amanhã (quinta-feira) para São Paulo com boas notícias para a etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula Truck. Ele anuncia a renovação de contrato de patrocínio de três parceiros. Edivan informa que renovou o contrato de patrocínio com a Chal Diesek, Soberano e Auto Mecânica […]
Fórmula E
Pela quarta vez, os pilotos Abbi Pulling e Gabriele Minì participarão da sessão de treino livre de novatos da Fórmula E , marcada para sexta-feira no Autódromo Internacional de Miami, pela Equipe Nissan de Fórmula E. A prática ocorre um dia antes da terceira prova da temporada 2025/2026 do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula […]
Cerapió larga oficialmente em Aracati
O litoral do Ceará é o ponto de partida do percurso de 1 mil km do Cerapió 2026. Nesta terça-feira (27), a caravana de um dos maiores ralis de regularidade e enduro do país se despede de Aracati rumo ao município de Canindé, no sertão cearense. O evento é formado pelas categorias motos (incluindo big-trails), […]
Ligier vence as 1000 Milhas
A Ligier venceu as 1000 Milhas de São Paulo 2026, disputada domingo (25), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E venceu do jeito que a prova mais tradicional do endurance brasileiro exige: com domínio, resistência, estratégia e alma. A bordo do protótipo Ligier JSP 320 #22, a GForce Autosport cravou seu nome na história […]
Firás Fahs disputará a Stock Light
O paranaense Firás Fahs está confirmado para a temporada de 2026 da Stock Light, categoria de acesso à Stock Car Pro Series. O atual campeão da categoria Ok-N na Copa Brasil de Kart representará a Terra das Cataratas e irá defender a SG28 Racing, equipe que tem se destacado por revelar talentos nos últimos anos. […]
Márcio Lopes busca o bi nas 1000 Milhas
O mato-grossense Márcio Lopes inicia a maratona de treinos do GP Cidade de São Paulo 1000 Milhas, válido pela edição 2026 das 1000 Milhas Brasileiras, que segue até domingo, no Autódromo de Interlagos. Representando a TGA Racing Team, Lopes vai alinhar no grid com o VW Gol G2 #521, na categoria T1A, em uma das […]