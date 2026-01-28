São Paulo - Para muitos pilotos e equipes, o próximo Campeonato Brasileiro de Kart começa no final de fevereiro, quando terá início o Circuito Paulista, que será realizado no Speed Kart, em Birigui (SP), o mesmo kartódromo que receberá o evento nacional em novembro. Com cinco etapas entre fevereiro e outubro, o Circuito Paulista será a principal oportunidade – junto com o Troféu Ayrton Senna, em 29 de agosto – de preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro. A etapa de abertura, no dia 28 de fevereiro, terá pontuação dobrada.
BANDEIRADA
Circuito Paulista terá pontuação dobrada
Mais notíciasMais artigos
NOTAS BANDEIRADA
Fórmula E
São Paulo - Pela quarta vez, os pilotos Abbi Pulling e Gabriele Minì participarão da sessão de treino livre de novatos da Fórmula E , marcada para sexta-feira no Autódromo Internacional de Miami, pela Equipe Nissan de Fórmula E. A prática ocorre um dia antes da terceira prova da temporada 2025/2026 do Campeonato Mundial ABB […]
BANDEIRADA
Cerapió larga oficialmente em Aracati
São Paulo - O litoral do Ceará é o ponto de partida do percurso de 1 mil km do Cerapió 2026. Nesta terça-feira (27), a caravana de um dos maiores ralis de regularidade e enduro do país se despede de Aracati rumo ao município de Canindé, no sertão cearense. O evento é formado pelas categorias […]
BANDEIRADA
Ligier vence as 1000 Milhas
São Paulo - A Ligier venceu as 1000 Milhas de São Paulo 2026, disputada domingo (25), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E venceu do jeito que a prova mais tradicional do endurance brasileiro exige: com domínio, resistência, estratégia e alma. A bordo do protótipo Ligier JSP 320 #22, a GForce Autosport cravou seu […]
BANDEIRADA
Firás Fahs disputará a Stock Light
São Paulo - O paranaense Firás Fahs está confirmado para a temporada de 2026 da Stock Light, categoria de acesso à Stock Car Pro Series. O atual campeão da categoria Ok-N na Copa Brasil de Kart representará a Terra das Cataratas e irá defender a SG28 Racing, equipe que tem se destacado por revelar talentos […]
BANDEIRDA
Márcio Lopes busca o bi nas 1000 Milhas
São Paulo - O mato-grossense Márcio Lopes inicia a maratona de treinos do GP Cidade de São Paulo 1000 Milhas, válido pela edição 2026 das 1000 Milhas Brasileiras, que segue até domingo, no Autódromo de Interlagos. Representando a TGA Racing Team, Lopes vai alinhar no grid com o VW Gol G2 #521, na categoria T1A, […]
BANDEIRADA
Cavaleiro Sports anuncia Arthur Gama
São Paulo - A Cavaleiro Sports deu mais um passo para sua estreia na Nascar Brasil Series em 2026. A equipe comandada por Beto Cavaleiro confirmou o gaúcho Arthur Gama como seu primeiro piloto para a temporada, abrindo a formação do elenco que defenderá as cores da nova escuderia no grid da categoria, que passa […]