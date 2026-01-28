São Paulo - Para muitos pilotos e equipes, o próximo Campeonato Brasileiro de Kart começa no final de fevereiro, quando terá início o Circuito Paulista, que será realizado no Speed Kart, em Birigui (SP), o mesmo kartódromo que receberá o evento nacional em novembro. Com cinco etapas entre fevereiro e outubro, o Circuito Paulista será a principal oportunidade – junto com o Troféu Ayrton Senna, em 29 de agosto – de preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro. A etapa de abertura, no dia 28 de fevereiro, terá pontuação dobrada.