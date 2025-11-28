Santa Catarina - O paranaense Firás Fahs esteve entre os mais rápidos em todos os treinos livres, treinos classificatórios e provas classificatórias, e estava na disputa pelo título da categoria OK-N no Campeonato Brasileiro de Kart, quando veio a chuva e tudo mudou. A final do Grupo 1 foi disputada sábado (22), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC).
Firás largou em segundo na final e ocupava a terceira colocação quando começou a chover e a direção de prova foi obrigada a paralisar a corrida para a troca de pneus. Após a relargada, seu kart ficou inguiável e ele finalizou em oitavo. “O acerto era para pista seca. Se a chuva demorasse mais 10 minutos para cair, a história seria diferente. Todos sofreram, mas o meu kart ficou pior. Terminamos em oitavo. Agora entramos em férias para, em janeiro, definir os rumos que tomaremos para a temporada de 2026”, frisa Firás Fahs, atual campeão da categoria OK-N na Copa Brasil.