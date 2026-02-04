São Paulo - A chuva foi protagonista no Autódromo de Interlagos e interferiu na abertura da temporada da Fórmula Truck, domingo (1º), em São Paulo. A forte chuva que caiu instantes antes da formação do grid fez com que toda a prova da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) fosse realizada sob regime de Pace Truck. A decisão dos Comissários Desportivo e do Diretor de Prova visa a segurança dos pilotos, uma vez que nesta condições as ultrapassagens são proibidas.
As únicas alterações no resultado em relação ao grid de largada se devem aos competidores que tiveram problemas mecânicos na primeira volta, antes da paralisação com bandeirada vermelha, quando a chuva caiu de forma torrencial. Após a relargada, a ordem de partida foi mantida até a bandeirada final. Desta forma, o vencedor foi o paranaense Márcio Rampon, que largou na pole position. O gaúcho Paulo Cezar Seco fica com a segunda colocação, ao passo que o terceiro colocado é o paranaense Thiago Mânica, que herdou a posição porque Carlos “Duda” Conci abandonou com problemas na embreagem na primeira volta.
Próxima etapa
A segunda etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 15 de março, em Santa Cruz do Sul, no Rio grande do Sul.
A Fórmula Truck 2026 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Eckisil e Trovão Brasil, parceria de JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
Resultado da categoria F-Truck em Interlagos
Pos. Piloto Cidade/Estado Tempo
1º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania 6 voltas em 28m36s396
2º) Paulo César Seco Erechim-RS Scania a 0s456
3º) Thiago Mânica Curitiba-PR Scania a 1s536
4º) Diego Cândido Balneário Camboriú-SC Scania a 3s247
5º) Fábio Claudino Mandirituba-PR Scania a 3s609
6º) Bruno Mânica Curitiba-PR Scania a 4s780
7º) Murilo Mânica Curitiba-PR Volvo a 4s624
8º) Sérgio Collet Casca-RS Scania a 6s028
9º) Douglas Torres Curitiba-PR Ford Cargo a 6s835
10º) Leandro Silva Curitiba-PR Ford Cargo a 7s736
11º) Cristiano Branco Ponta Grossa-PR Scania a 8s920
12º) Gustavo Bellaver Farroupilha-RS Scania a 11s162
13º) Gabi Rampon Curitiba-PR Scania a 17s125
14º) Carlito Brito Curitiba-PR Scania a 18s018
15º) Daril Amaral Pindamonhangaba-SP Scania a 19s806
16º) Joacir Cordova Curitiba-PR Volvo a 21s101
17ֻº) Paulo Giacomelli Farroupilha-RS Mercedes-Benz a 23s576
Não completaram 65% da prova
18º) Natanael Limestone Colombo-PR Scania a 6 voltas
19º) Carlos “Duda” Conci Cafelândia-PR Ford Cargo a 6 voltas
20º) Jaysson Oliveira Curitiba-PR Scania a 6 voltas
21º) Rafael Rodrigues Maringá-PR Scania a 6 voltas
22º) Jean Palma Cascavel-PR Iveco a 6 voltas
Calendário da Fórmula Truck 2026
Já realizada
1º de fevereiro – Interlagos (SP)
Próximas etapas
15 de março – Santa Cruz do Sul (RS)
12 de abril – Rivera (Uruguai)
Maio – a confirmar
14 de junho – Cuiabá (MT)
31 de julho – Londrina (PR)
13 de setembro – Cascavel (PR)
11 de outubro – Brasília (DF) – A confirmar
6 de dezembro – Santa Cruz do Sul (RS)