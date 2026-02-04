A prova da categoria F-Truck foi disputada sob chuva torrencial e teve Paulo Cezar Seco como segundo colocado e Márcio Rampon como vencedor - Foto: Tiago Soares/Divulgação
A prova da categoria F-Truck foi disputada sob chuva torrencial e teve Paulo Cezar Seco como segundo colocado e Márcio Rampon como vencedor - Foto: Tiago Soares/Divulgação

São Paulo - A chuva foi protagonista no Autódromo de Interlagos e interferiu na abertura da temporada da Fórmula Truck, domingo (1º), em São Paulo. A forte chuva que caiu instantes antes da formação do grid fez com que toda a prova da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) fosse realizada sob regime de Pace Truck. A decisão dos Comissários Desportivo e do Diretor de Prova visa a segurança dos pilotos, uma vez que nesta condições as ultrapassagens são proibidas.

As únicas alterações no resultado em relação ao grid de largada se devem aos competidores que tiveram problemas mecânicos na primeira volta, antes da paralisação com bandeirada vermelha, quando a chuva caiu de forma torrencial. Após a relargada, a ordem de partida foi mantida até a bandeirada final. Desta forma, o vencedor foi o paranaense Márcio Rampon, que largou na pole position. O gaúcho Paulo Cezar Seco fica com a segunda colocação, ao passo que o terceiro colocado é o paranaense Thiago Mânica, que herdou a posição porque Carlos “Duda” Conci abandonou com problemas na embreagem na primeira volta.

Próxima etapa

A segunda etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 15 de março, em Santa Cruz do Sul, no Rio grande do Sul.

A Fórmula Truck 2026 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Eckisil e Trovão Brasil, parceria de JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultado da categoria F-Truck em Interlagos

Pos.       Piloto    Cidade/Estado  Tempo

1º)          Márcio Rampon               Curitiba-PR         Scania   6 voltas em 28m36s396

2º)          Paulo César Seco             Erechim-RS        Scania   a 0s456

3º)          Thiago Mânica  Curitiba-PR         Scania   a 1s536

4º)          Diego Cândido  Balneário Camboriú-SC Scania   a 3s247

5º)          Fábio Claudino  Mandirituba-PR               Scania   a 3s609

6º)          Bruno Mânica   Curitiba-PR         Scania   a 4s780

7º)          Murilo Mânica  Curitiba-PR         Volvo                    a 4s624

8º)          Sérgio Collet      Casca-RS             Scania   a 6s028

9º)          Douglas Torres Curitiba-PR         Ford Cargo         a 6s835

10º)       Leandro Silva     Curitiba-PR         Ford Cargo         a 7s736

11º)       Cristiano Branco              Ponta Grossa-PR             Scania   a 8s920

12º)       Gustavo Bellaver             Farroupilha-RS  Scania   a 11s162

13º)       Gabi Rampon    Curitiba-PR         Scania   a 17s125

14º)       Carlito Brito        Curitiba-PR         Scania   a 18s018

Notícias Relacionadas

15º)       Daril Amaral       Pindamonhangaba-SP  Scania   a 19s806

16º)       Joacir Cordova  Curitiba-PR         Volvo                    a 21s101

17ֻº)       Paulo Giacomelli              Farroupilha-RS  Mercedes-Benz               a 23s576

Não completaram 65% da prova

18º)       Natanael Limestone      Colombo-PR      Scania   a 6 voltas

19º)       Carlos “Duda” Conci       Cafelândia-PR   Ford Cargo         a 6 voltas

20º)       Jaysson Oliveira               Curitiba-PR         Scania   a 6 voltas

21º)       Rafael Rodrigues             Maringá-PR        Scania   a 6 voltas

22º)       Jean Palma         Cascavel-PR       Iveco     a 6 voltas

Calendário da Fórmula Truck 2026

Já realizada

1º de fevereiro – Interlagos (SP)

Próximas etapas

15 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

12 de abril – Rivera (Uruguai)

Maio – a confirmar

14 de junho – Cuiabá (MT)

31 de julho – Londrina (PR)

13 de setembro – Cascavel (PR)

11 de outubro – Brasília (DF) – A confirmar

6 de dezembro – Santa Cruz do Sul (RS)

Assuntos