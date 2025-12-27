Saiba tudo sobre a vitória de César Braga e o emocionante desafio das 500 Milhas de Kart da Granja Viana - Foto: Divulgação
O jovem piloto César Braga, ao lado de Edward Kirst, Felipe Sanches e Thiago Baroni, protagonizou um feito notável ao vencer a categoria Sprint da consagrada 500 Milhas de Kart da Granja Viana no último dia 20. Pilotando o kart 116 da equipe BR Goffredo, o quarteto superou 12 horas de intensa competição e um grid de altíssimo nível, garantindo um encerramento de temporada inesquecível para todos os envolvidos.

