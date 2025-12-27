O jovem piloto César Braga, ao lado de Edward Kirst, Felipe Sanches e Thiago Baroni, protagonizou um feito notável ao vencer a categoria Sprint da consagrada 500 Milhas de Kart da Granja Viana no último dia 20. Pilotando o kart 116 da equipe BR Goffredo, o quarteto superou 12 horas de intensa competição e um grid de altíssimo nível, garantindo um encerramento de temporada inesquecível para todos os envolvidos.
BANDEIRADA
César Braga conquista vitória histórica
Mais notíciasMais artigos
BANDEIRADA
Pagliaro fecha temporada com pódio
Depois de disputar uma temporada regular repleta de títulos, vitórias e ótimos resultados, Dudu Pagliaro (Pizza Crek/Coca-Cola/Monster Energy/Motul/Pier Brasil) fez, no último sábado (20), sua estreia na mais famosa prova de endurance do kartismo brasileiro. No Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), ele disputou a 27ª edição das 500 Milhas Granja Viana, corrida com 12 […]
BANDEIRADA
Moleiro vence a Fórmula Delta em Interlagos
Guilherme Moleiro encerrou a temporada 2025 da Fórmula Delta no último fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Demonstrando garra e habilidade, ele transformou a quinta posição do grid em um triunfo na corrida de domingo, assumindo a vice-liderança e conduzindo o monoposto número 6 à bandeirada final. Com uma penalização imposta […]
BANDEIRADA
Pai e filha fazem história no Paraná ao serem campeões de Marcas e Força Livre
A piloto curitibana Michaela Gulin Peixoto, da equipe Sussego Motorsport, que conta com o apoio da OMNI Informática, G. Haimenis Engenharia, RJC Global, Dopamina Fitness, UniOpet e Carbonos do Brasil, obteve bons resultados na 6ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo 2025, realizada no dia 7 deste mês, em Cascavel. Com uma vitória […]
BANDEIRADA
Notas Bandeirada
Luto O automobilismo está de luto. Faleceu domingo Carlos de Deus, ex-presidente da Federação Gaúcha de Automobilismo. Fechado O Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, está fechado para as festas natalinas. As atividades voltam ao normal na sexta-feira para aqueles que desejarem realizar os últimos treinos do ano.
BANDEIRADA
Dante Monteiro supera limitações
Mesmo enfrentando um fim de semana tecnicamente ingrato, Dante Monteiro mostrou em Interlagos que competitividade não se mede apenas em velocidade final. Pela 10ª e última etapa da temporada 2025 da Fórmula 1600, o piloto do carro nº 39 da San Race saiu da capital paulista com um terceiro lugar na primeira prova no sábado […]
BANDEIRADA
Manu Clauset encerra temporada com vitória
Não poderia ser melhor o encerramento da temporada de estreia da campineira Manu Clauset (VW Germânica/Liqui Moly/Freios Frum/Giovanna Baby/Raceville/TSO/RCP/Empower/V3) no automobilismo. No último domingo (21) ela venceu a última corrida da classe Rookie na Race Cup, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Das seis provas que disputou na categoria Race Cup pelo Campeonato […]