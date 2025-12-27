BANDEIRADA

Pai e filha fazem história no Paraná ao serem campeões de Marcas e Força Livre

A piloto curitibana Michaela Gulin Peixoto, da equipe Sussego Motorsport, que conta com o apoio da OMNI Informática, G. Haimenis Engenharia, RJC Global, Dopamina Fitness, UniOpet e Carbonos do Brasil, obteve bons resultados na 6ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo 2025, realizada no dia 7 deste mês, em Cascavel. Com uma vitória […]