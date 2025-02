BANDEIRADA

Jorginho Feio ganha a prova extra da F-Trtuck

A Fórmula Truck encerrou a programação da etapa de abertura da temporada com a vitória do gaúcho Jorge Mauricio Ribeiro, o Jorginho Feio, no Troféu SpeedMax, domingo (16), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na verdade, Jorginho herdou a vitória com as punições por queima de radar (velocidade acima de 160,9 km/h no local) […]