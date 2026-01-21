Brasil - A primeira parada após a largada do Cerapió 2026 – que acontece de 25 a 30 deste mês –, será em Canindé (CE). A cidade é conhecida como a capital da fé do Ceará e tem o terceiro maior santuário do mundo em homenagem a São Francisco. E é nesse cenário que o evento – que reúne cerca de 1.200 pessoas –, pernoitará após partir de Aracati, no litoral cearense, no dia 27. O 39º Cerapió 2026 abre os campeonatos Brasileiro de Rali de Regularidade e Brasileiro Enduro, com chancela da CBA e CBM.

Premiação do MBR

O campeonato do MBR (Marcas Brasil Racing) inicia a temporada 2026 em grande estilo. A etapa Endurance, que abre oficialmente o calendário, será disputada entre os dias 30 deste mês e 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e marcará um momento inédito na história da categoria: a primeira premiação em dinheiro do campeonato. Ao final da prova, os seis primeiros colocados do grid geral da etapa Endurance receberão dois troféus da posição conquistada, além de bônus financeiros destinados exclusivamente à compra de insumos para a sequência da temporada 2026 do Marcas Brasil Racing. O vencedor da etapa receberá um bônus de R$ 20.000,00, patrocinado pela FacilitaPass. O segundo colocado será contemplado com R$ 5.000,00, com patrocínio da Brazzo. Já o terceiro, quarto, quinto e sexto colocados receberão, cada um, um bônus de R$ 2.500,00.