Brasil - A primeira parada após a largada do Cerapió 2026 – que acontece de 25 a 30 deste mês –, será em Canindé (CE). A cidade é conhecida como a capital da fé do Ceará e tem o terceiro maior santuário do mundo em homenagem a São Francisco. E é nesse cenário que o evento – que reúne cerca de 1.200 pessoas –, pernoitará após partir de Aracati, no litoral cearense, no dia 27. O 39º Cerapió 2026 abre os campeonatos Brasileiro de Rali de Regularidade e Brasileiro Enduro, com chancela da CBA e CBM.
Premiação do MBR
O campeonato do MBR (Marcas Brasil Racing) inicia a temporada 2026 em grande estilo. A etapa Endurance, que abre oficialmente o calendário, será disputada entre os dias 30 deste mês e 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e marcará um momento inédito na história da categoria: a primeira premiação em dinheiro do campeonato. Ao final da prova, os seis primeiros colocados do grid geral da etapa Endurance receberão dois troféus da posição conquistada, além de bônus financeiros destinados exclusivamente à compra de insumos para a sequência da temporada 2026 do Marcas Brasil Racing. O vencedor da etapa receberá um bônus de R$ 20.000,00, patrocinado pela FacilitaPass. O segundo colocado será contemplado com R$ 5.000,00, com patrocínio da Brazzo. Já o terceiro, quarto, quinto e sexto colocados receberão, cada um, um bônus de R$ 2.500,00.
Traçado
A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e o Speed Park divulgaram o traçado que será utilizado na disputa da 61ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, que acontecerá entre os dias 16 e 28 de novembro, no kartódromo localizado em Birigui, no interior de São Paulo. As corridas dos Grupos 1 (motores 2 tempos) e 2 (motores 4 tempos) serão realizadas na pista com 1.214 metros de extensão, no sentido anti-horário.
Circuito Paulista
O Circuito Paulista de Kart, competição em cinco etapas que servirá como preparação para pilotos e equipes disputarem o 61º Campeonato Brasileiro em novembro no Kartódromo Speed Park, abriu as inscrições para sua 1ª etapa. A rodada de abertura está marcada para os dias 27 e 28 de fevereiro no Speed Park, em Birigui (SP), e terá a participação das categorias Mirim, Cadete, Mini 2T, OK-N Júnior, Novatos, OK-N, Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior, Grand Super Sênior, Shifter Graduados, Shifter Sênior, F4 Júnior, F4 Novatos, F4 Graduados, F4 Sênior, F4 Super Sênior e F4 Grand Super Sênior. A Mini 2T, Shifter Graduados, Shifter Sênior e OK-N competirão com motores próprios e as demais utilizarão motores sorteados, fornecidos pela RBC Motorsport. Os pilotos que efetivarem sua inscrição até o dia 16 de fevereiro terão desconto. As inscrições poderão ser feitas pelo link https://speedpark.wise4.com.br/pt/campeonatos/1a-etapa-circuito-paulista-2026