Brasil - O litoral do Ceará é o ponto de partida do percurso de 1 mil km do Cerapió 2026. Nesta terça-feira (27), a caravana de um dos maiores ralis de regularidade e enduro do país se despede de Aracati rumo ao município de Canindé, no sertão cearense. O evento é formado pelas categorias motos (incluindo big-trails), carros 4×4, UTVs, quadriciclos, e Expedição – que alia aventura e turismo em um roteiro entre o Ceará e o Piauí.