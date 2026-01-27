Brasil - O litoral do Ceará é o ponto de partida do percurso de 1 mil km do Cerapió 2026. Nesta terça-feira (27), a caravana de um dos maiores ralis de regularidade e enduro do país se despede de Aracati rumo ao município de Canindé, no sertão cearense. O evento é formado pelas categorias motos (incluindo big-trails), carros 4×4, UTVs, quadriciclos, e Expedição – que alia aventura e turismo em um roteiro entre o Ceará e o Piauí.
BANDEIRADA
Cerapió larga oficialmente em Aracati
BANDEIRDA
Márcio Lopes busca o bi nas 1000 Milhas
Brasil - O mato-grossense Márcio Lopes inicia a maratona de treinos do GP Cidade de São Paulo 1000 Milhas, válido pela edição 2026 das 1000 Milhas Brasileiras, que segue até domingo, no Autódromo de Interlagos. Representando a TGA Racing Team, Lopes vai alinhar no grid com o VW Gol G2 #521, na categoria T1A, em […]
BANDEIRADA
Cavaleiro Sports anuncia Arthur Gama
Brasil - A Cavaleiro Sports deu mais um passo para sua estreia na Nascar Brasil Series em 2026. A equipe comandada por Beto Cavaleiro confirmou o gaúcho Arthur Gama como seu primeiro piloto para a temporada, abrindo a formação do elenco que defenderá as cores da nova escuderia no grid da categoria, que passa por […]
BANDEIRADA
Paraná terá 10 competições de kart nesta temporada
Brasil - O Paraná é um dos estados maiores reveladores de talentos do automobilismo e a sua base está no kartismo. Nesta temporada serão disputadas 10 competições na Terra das Araucárias. A principal delas será o Campeonato Paranaense, que está confirmado para Pato Branco, no Sudoeste do Estado, com programação e 4 a 6 de […]
BANDEIRADA
Cascavel só terá um piloto no grid das 1000 Milhas
Brasil - Um cascavelense figura na lista de mais de 250 nomes de todo o Brasil que vão revezar a pilotagem de 72 carros na edição de 2026 do GP Cidade de São Paulo/1000 Milhas em Interlagos. Luc Monteiro, 48 anos, é um dos cinco pilotos do VW Gol GT número 222 da Thiri Racing […]
BANDEIRADA
Audi apresenta o carro
Brasil - Um momento histórico para as quatro argolas: a Audi Revolut F1 Team foi oficialmente apresentada em Berlim, na Alemanha, terça-feira (20), em evento online transmitido globalmente. Aproximadamente 400 convidados presenciaram a primeira apresentação pública da Audi na Fórmula 1 no espaço de eventos Kraftwerk, no centro da capital alemã. Os pilotos titulares da […]
BANDEIRADA
Regulamento de Kart está disponível
Brasil - A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), por meio da CNK (Comissão Nacional de Kart), disponibilizou nesta quarta-feira (21), o Regulamento Nacional de Kart (RNK) completo para a temporada 2026. Após a divulgação da parte desportiva no final do ano passado, a CNK apresenta um adendo a este documento, com alguns ajustes de formatação, […]