Brasil -
A 39ª edição do Rali de Regularidade Cerapió terminou sexta-feira (30), em Teresina (PI), com a festa da chegada na Arena Praia de Verão. Os vencedores foram Misael Amariz (PE), na categoria Elite; Alex Nunes Azevedo Nunes (MG), na Graduados; Charleu Spricigo (RS), na Over 35; Cristiano Silva/Wesley Antunes de Macedo (SP/PI), na Graduados Duplas; Lucio Flavio Metzdorf Filho (RS), na Over 45; Erasmo Schwanz (ES), na Over 45; João Dalla Lana (SC), na Intermediária; Sandro Hoffmann (ES), na Over 55; José Alberto Scheid (RS), na Over 55; Bárbara Neves Gonzaga (GO), na Feminino; Brendon Oliveira (BA), na Novato; e Matheus Knupp/Epitácio Lustosa (BA/BA), na categoria Novato Dupla.