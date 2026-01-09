O Cerapió 2026 começa em Aracati! Conheça o roteiro e as belezas da praia de Canoa Quebrada nesta emocionante edição - Foto: Divulgação
Aracati (CE) sediará a largada do Cerapió 2026 – que nesta 39ª edição fará o roteiro Ceará-Piauí, com chegada em Teresina. A partir do dia 25 deste mês, pilotos e navegadores de diversas regiões do País começam a se concentrar no complexo turístico em torno da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário e poderão aproveitar as belezas da praia de Canoa Quebrada com suas falésias.

