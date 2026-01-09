Aracati (CE) sediará a largada do Cerapió 2026 – que nesta 39ª edição fará o roteiro Ceará-Piauí, com chegada em Teresina. A partir do dia 25 deste mês, pilotos e navegadores de diversas regiões do País começam a se concentrar no complexo turístico em torno da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário e poderão aproveitar as belezas da praia de Canoa Quebrada com suas falésias.
Cerapió 2026 tem largada de Aracati
Lucas Di Grassi retorna ao México em busca da 4ª vitória na Fórmula E
Uma corrida de estratégias diferentes. É assim que o brasileiro Lucas Di Grassi definiu a 2ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E, a ser disputada amanhã, no Autódromo Hermanos Rodrígues, na Cidade do México. “Entre nossas 16 etapas, essa é a corrida na qual competimos na maior altitude em relação ao nível do mar. […]
João Bertoldi vai para a OK Júnior
A temporada de 2025 já está marcada na história do kartismo nacional como o ano em que João Bertoldi, um jovem piloto de Blumenau (SC), transformou sua estreia em uma sequência inspiradora de pódios e conquistas. Bertoldi colecionou múltiplas poles, mais de uma dezena de vitórias em baterias e esteve no pódio em quase todas […]
Schareina é o novo líder no Dakar
Tosha Schareina venceu pelo segundo dia seguido para confirmar a condição de um dos favoritos ao título no Rally Dakar 2026. Ele assumiu a liderança geral das motos nesta quarta-feira (7), na Arábia Saudita, em estágio que mexeu bastante com a classificação da prova. Ricky Brabec e Skyler Howes levaram a equipe Monster Energy Honda […]
Audi aquece os motores
A equipe Audi Revolut F1 Team já está aquecendo os motores para a sua estreia na principal competição do automobilismo global neste ano. Literalmente: a equipe realizou, de forma bem-sucedida, a primeira partida do motor de seu veículo com chassi, simbolizando a transição do projeto do design para a realidade dinâmica. O evento de ativação […]
Drugovich chega animado ao México para a 2ª etapa da F-E
A Fórmula E, categoria mundial de carros elétricos, está de volta ao México para a disputa da 2ª etapa da temporada, iniciada em dezembro com o E-Prix de São Paulo. Animado por seu desempenho no circuito montado no Sambódromo do Anhembi, o brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) aposta em um bom resultado em seu segundo […]
Autocross catarinense inicia em março
O ronco dos motores já tem data marcada para ecoar forte no Oeste catarinense. No dia 8 de março, a ZanoelloCup Autocross dá a largada na temporada 2026, colocando novamente Lacerdópolis (SC) no centro das atenções do automobilismo na terra. ZanoelloCup Autocross 2026 O campeonato – incluindo seis etapas regulares e uma prova de Endurance […]