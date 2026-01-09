BANDEIRADA

Lucas Di Grassi retorna ao México em busca da 4ª vitória na Fórmula E

Uma corrida de estratégias diferentes. É assim que o brasileiro Lucas Di Grassi definiu a 2ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E, a ser disputada amanhã, no Autódromo Hermanos Rodrígues, na Cidade do México. “Entre nossas 16 etapas, essa é a corrida na qual competimos na maior altitude em relação ao nível do mar. […]