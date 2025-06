Cearense encara novo desafio na fase sul do Turismo Nacional

Brasil - Menos de duas semanas depois de viver as emoções de um fim de semana histórico e marcante em Cascavel, no Paraná, naquela que é a pista mais rápida do calendário, a Turismo Nacional volta a acelerar para a 3ª etapa da temporada 2025, a segunda do campeonato Sprint. Em cenário completamente distinto ao do Oeste do Paraná, desta vez a categoria dos carros mais vendidos do Brasil terá pela frente o circuito mais curto e travado do ano: o Autódromo Internacional do Velopark, em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre (RS).



Com 2.278 metros de extensão, o traçado gaúcho é formado por duas retas curtas e um mix de curvas de baixa velocidade. Desta forma, o Velopark exigirá enorme desafio técnico aos mais de 40 pilotos inscritos para o campeonato de corridas de curta duração, que vão competir de forma individual ou em duplas nos 36 carros que compõem o grid que vem proporcionando corridas incríveis e extremamente disputadas, como é habitual na Turismo Nacional.



A etapa gaúcha é mais um desafio para o cearense Lutianne Soares, que disputará quatro corridas no sábado e duas no domingo, competindo na Classe A, com um Chevrolet New Onix da equipe Landerson Competições.

Há duas semanas Lutiane realizou o sonho de formar dupla com o irmão, quando disputaram a corrida Endurance no desafiador traçado no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. “A pista de Cascavel é conhecida por ser um verdadeiro desafio e não dá margem para erros. Se vacilar, é muro ou barreira de pneus na certa. Estávamos tranquilos porque já conhecíamos a pista e, no ano passado, conseguimos andar na frente, o que nos deixou bem otimistas. Mas infelizmente batemos forte na sexta-feira e o carro ficou bem danificado. Mas a equipe Landerson Competições deu um show e conseguiu deixar tudo impecável. Largamos na prova Endurance com 20 voltas atrás, sem pretensão de pódio, apenas para testar o carro e conseguimos andar no tempo dos líderes. Foi uma sensação incrível”, frisa Lutianne.