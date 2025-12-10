Brasil - A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) divulgou ontem as datas da 27ª edição da Copa Brasil de Kart será disputada de 22 de julho a 1º de agosto, em Imperatriz, no Maranhão. Já o 61º Brasileiro de Kart será realizado no Speed Park, em Birigui (SP), que foi sede do evento em 2020 e 2024. O Grupo 1 terá suas disputas entre os dias 16 e 21 de novembro e o Grupo 2 entre 23 e 28 de novembro.
CBA divulga datas do kart para 2026
Rafael Fleck é bicampeão da Fórmula Truck
Brasil - Embalado pela vitória de seu irmão na categoria F-Truck, que abriu domingo (7), a programação da etapa de encerramento da temporada de Fórmula Truck, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, o gaúcho Douglas Collet ganhou a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos), depois de ter largado em […]
Rafael Fleck é o mais rápido no 1º dia de treinos da Fórmula Truck em Cascavel
Brasil - Líder do campeonato, com 730 pontos, o gaúcho Rafael Fleck dominou o primeiro dia de treinos da Fórmula Truck em Cascavel ao registrar o melhor tempo da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na sexta-feira: 1m21s082. Ele deixou claro que veio a Cascavel para comemorar o bicampeonato neste domingo, quando disputa a 9ª e […]
Drugovich estreia na Fórmula E
Brasil - Após três temporadas como piloto de testes da equipe Aston Martin na Fórmula 1, o paranaense Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) está pronto para o início em uma nova fase em sua carreira. E este início será “em casa”, competindo no circuito montado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (6), com […]
Edivan quer pódio em casa mirando o Top 10 na classificação do campeonato
Brasil - O cascavelense Edivan Monteiro disputa a última etapa da temporada da Fórmula Truck neste domingo (7), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. O piloto da equipe Cascavel Diesel quer estar no pódio em casa, mirando o Top 10 da classificação final do campeonato na categoria GT Truck (motores eletrônicos). Edivan Monteiro Busca Pódio […]
Gaúcho, Diego Collet mede forças com paranaenses por título na Fórmula Truck
Brasil - Se no futebol a bola está meio “murcha” para os gaúchos, na Fórmula Truck eles estão com tudo e poderão ser os donos da festa domingo (7), em Cascavel, no Paraná. O autódromo Zilmar Beux encerra a temporada 2025 com o gaúcho de Casca, Diego Collet, só precisando de um terceiro lugar para […]
MBR confirma etapa em Cascavel em 2026
Brasil - O MBR (Marcas Brasil Racing) inicia sua quarta temporada em 2026 com uma série de novidades que marcam uma nova fase da categoria. O calendário foi divulgado ontem uma etapa em Cascavel. As provas serão disputadas em 31 de janeiro e 1º de fevereiro, em Interlagos (SP); 14 e 15 de março, Santa […]