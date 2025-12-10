ZILMAR BEUX

Rafael Fleck é o mais rápido no 1º dia de treinos da Fórmula Truck em Cascavel

Brasil - Líder do campeonato, com 730 pontos, o gaúcho Rafael Fleck dominou o primeiro dia de treinos da Fórmula Truck em Cascavel ao registrar o melhor tempo da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na sexta-feira: 1m21s082. Ele deixou claro que veio a Cascavel para comemorar o bicampeonato neste domingo, quando disputa a 9ª e […]