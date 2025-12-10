Confira as datas da 27ª Copa Brasil de Kart, que acontece de 22 de julho a 1º de agosto em Imperatriz, Maranhão - Foto: Divulgação
Confira as datas da 27ª Copa Brasil de Kart, que acontece de 22 de julho a 1º de agosto em Imperatriz, Maranhão - Foto: Divulgação

Brasil - A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) divulgou ontem as datas da 27ª edição da Copa Brasil de Kart será disputada de 22 de julho a 1º de agosto, em Imperatriz, no Maranhão. Já o 61º Brasileiro de Kart será realizado no Speed Park, em Birigui (SP), que foi sede do evento em 2020 e 2024. O Grupo 1 terá suas disputas entre os dias 16 e 21 de novembro e o Grupo 2 entre 23 e 28 de novembro.

