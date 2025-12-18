As divisões das categorias nos Grupos 1 e 2 da 27ª edição da Copa Brasil de Kart, estão definidas pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo). Marcada para Imperatriz (MA), a Copa Brasil terá o Grupo 1 entre os dias 22 e 26 de julho e o Grupo 2 entre 28 de julho e 1º de agosto. No Grupo 1, estarão as categorias Mirim, Cadete, OKN Júnior, F4 Novato, OKN, F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Grand Super Sênior, F4 Sênior 60+ e Shifter. Já no Grupo 2, haverá a briga pelos títulos da Mini, F4 Júnior, Novato, F4 Graduado, Sênior AM X30, Sênior PRO X30, OKN Master, Super Sênior, Grand Super Sênior e Sênior 60+.
CBA anuncia divisões das categorias
Notas Bandeirada
Fausto Filho No último sábado (13), no tradicional Kartódromo de Interlagos, na capital paulista, o goiano Fausto Filho (Friboi/New Racing) fechou uma inesquecível temporada regular de competições no kartismo. Disputando a 10ª e última etapa da Copa São Paulo Light, o jovem piloto foi o principal destaque na Shifter Graduados, a mais rápida do kartismo
Ferrante fecha o ano com chave de ouro
Após quatro meses longe de Interlagos, a rodada decisiva da Copa São Paulo Light de Kart foi disputada do traçado paulistano, sábado e domingo e teve um grande protagonista na categoria Mirim. Romeo Ferrante, de 9 anos, venceu as três corridas da rodada tripla e somou 19 dos 20 pontos possíveis, etapa válida também pelo
Porsche reúne 126 carros no Velocitta
A temporada 2025 do Porsche Club Brasil chegou ao fim com a realização do 28º Porsche Racing Festival no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP) no último sábado e domingo. O último evento do ano teve 126 carros inscritos. Entre as equipes (Porsche Club Cup), a campeã foi a Terror na Pista, formada por Felipe
SuperBike Brasil encerra temporada em Londrina
A equipe Honda Racing acelera sábado e domingo com o objetivo de conquistar o 12° título da história na categoria principal do SuperBike Brasil. O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná, recebe a etapa final do campeonato de motovelocidade e Eric Granado está na liderança da SuperBike Pro. Os companheiros de
TCR termina temporada
O TCR South America Banco e o TCR Brasil Banco BRB se despediram de uma marcante temporada 2025 em grande estilo. O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi palco de um desfecho memorável, com uma corrida divertida, cheia de surpresas e muitas ultrapassagens no começo da tarde de domingo (14). No fim, levou a
Pagliaro fecha temporada com títulos
Em um fim de semana histórico em sua carreira, Dudu Pagliaro (Pizza Crek/Coca-Cola/Monster Energy/Motul/Pier Brasil) repetiu o desempenho mostrado no último Campeonato Brasileiro e saiu do Kartódromo de Interlagos, na capital paulista, com bons motivos para comemorar. Sagrou-se campeão da categoria F-4 Sprinter e garantiu o vice-campeonato na Sprinter na Copa São Paulo Light de