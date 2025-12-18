As divisões das categorias nos Grupos 1 e 2 da 27ª edição da Copa Brasil de Kart, estão definidas pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo). Marcada para Imperatriz (MA), a Copa Brasil terá o Grupo 1 entre os dias 22 e 26 de julho e o Grupo 2 entre 28 de julho e 1º de agosto. No Grupo 1, estarão as categorias Mirim, Cadete, OKN Júnior, F4 Novato, OKN, F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Grand Super Sênior, F4 Sênior 60+ e Shifter. Já no Grupo 2, haverá a briga pelos títulos da Mini, F4 Júnior, Novato, F4 Graduado, Sênior AM X30, Sênior PRO X30, OKN Master, Super Sênior, Grand Super Sênior e Sênior 60+.