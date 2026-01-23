Brasil - A Cavaleiro Sports deu mais um passo para sua estreia na Nascar Brasil Series em 2026. A equipe comandada por Beto Cavaleiro confirmou o gaúcho Arthur Gama como seu primeiro piloto para a temporada, abrindo a formação do elenco que defenderá as cores da nova escuderia no grid da categoria, que passa por uma importante renovação técnica com a chegada do carro RiSE26.
Cavaleiro Sports anuncia Arthur Gama
Audi apresenta o carro
Brasil - Um momento histórico para as quatro argolas: a Audi Revolut F1 Team foi oficialmente apresentada em Berlim, na Alemanha, terça-feira (20), em evento online transmitido globalmente. Aproximadamente 400 convidados presenciaram a primeira apresentação pública da Audi na Fórmula 1 no espaço de eventos Kraftwerk, no centro da capital alemã. Os pilotos titulares da […]
Regulamento de Kart está disponível
Brasil - A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), por meio da CNK (Comissão Nacional de Kart), disponibilizou nesta quarta-feira (21), o Regulamento Nacional de Kart (RNK) completo para a temporada 2026. Após a divulgação da parte desportiva no final do ano passado, a CNK apresenta um adendo a este documento, com alguns ajustes de formatação, […]
Paranaenses animados para a abertura da Fórmula Truck após treinos em Cascavel
Brasil - A temporada 2026 da Fórmula Truck começa no próximo dia 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os próximos dias serão agitados para equipes e pilotos, que buscam estarem preparados para a primeira prova do ano. A equipe paranaense Pátio 201 Truck Racing é uma das que estão pronto par […]
Cerapió
Brasil - A primeira parada após a largada do Cerapió 2026 – que acontece de 25 a 30 deste mês –, será em Canindé (CE). A cidade é conhecida como a capital da fé do Ceará e tem o terceiro maior santuário do mundo em homenagem a São Francisco. E é nesse cenário que o […]
Marcas terá treinos coletivo
Brasil - O Automóvel Clube de Cascavel anuncia treinos coletivos da categoria Marcas para o dia 15 de fevereiro, no Autódromo Zilmar Beux. A temporada deste anos será disputada em seis tapas, com três em Cascavel e três em Londrina. O calendário será divulgado no início de fevereiro, após a reunião da diretoria da FPrA […]
Suzuki integra Scuderia Bandeiras
Brasil - Rafael Suzuki está de casa nova na Stock Car para a temporada 2026 da Stock Car. O piloto é o reforço da Scuderia Bandeiras, sediada em Votorantim (SP), no interior de São Paulo. O início da temporada está marcado para os dias 7 e 8 de março em Curvelo (MG.) Nos últimos três […]