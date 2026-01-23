BANDEIRADA

Paranaenses animados para a abertura da Fórmula Truck após treinos em Cascavel

Brasil - A temporada 2026 da Fórmula Truck começa no próximo dia 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os próximos dias serão agitados para equipes e pilotos, que buscam estarem preparados para a primeira prova do ano. A equipe paranaense Pátio 201 Truck Racing é uma das que estão pronto par […]