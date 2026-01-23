Cavaleiro Sports está pronta para a Nascar Brasil! Descubra sobre seu primeiro piloto Arthur Gama para 2026 - Foto: Divulgação
Brasil - A Cavaleiro Sports deu mais um passo para sua estreia na Nascar Brasil Series em 2026. A equipe comandada por Beto Cavaleiro confirmou o gaúcho Arthur Gama como seu primeiro piloto para a temporada, abrindo a formação do elenco que defenderá as cores da nova escuderia no grid da categoria, que passa por uma importante renovação técnica com a chegada do carro RiSE26.

