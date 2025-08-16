Cascavel terá rodada dupla do Moto1000GP

O Moto1000GP realiza nos dias 30 e 31 deste mês, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, as provas válidas pela 4ª e 5ª etapas da temporada 2025 do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Será a sexta vez da competição na cidade paranaense desde que retornou ao calendário nacional de esporte a motor em 2023. A decisão da organização foi tomada após o cancelamento das corridas previstas para Curvelo (MG), nos dias 2 e 3 de agosto.