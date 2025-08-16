O Moto1000GP realiza nos dias 30 e 31 deste mês, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, as provas válidas pela 4ª e 5ª etapas da temporada 2025 do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Será a sexta vez da competição na cidade paranaense desde que retornou ao calendário nacional de esporte a motor em 2023. A decisão da organização foi tomada após o cancelamento das corridas previstas para Curvelo (MG), nos dias 2 e 3 de agosto.
Cascavel terá rodada dupla do Moto1000GP
Fórmula Truck tem 7 pilotos na luta pela liderança da categoria F-Truck
Sete pilotos estarão na briga pela liderança da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na 6ª etapa da temporada da Fórmula Truck, a ser disputada no próximo domingo (17), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. A liderança está com o gaúcho Diego Collet, com 535 pontos, com uma vantagem de […]
Dupla Carlesso/Morgado larga na frente no Endurance em Cascavel
Sarin Carlesso e Matheus Morgatto terão a honra de comandar o grid na prova no encontro dos carros com a pista mais rápida do Brasil. Neste sábado (9), o AJR #128 da dupla vai largar na pole position do retorno do Endurance Brasil ao Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR). O duo da JLM […]
Decisão no kart de Cascavel
O kart de Cascavel terá sua decisão no próximo sábado (16), quando será disputada a 4ª e última etapa do Campeonato Metropolitano no Kartódromo Delci Damian, com a participam de pilotos do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo, além do Paraguai e da Argentina. A […]
Notas Bandeirada
Léo Reis Fim de semana que abre a terceira temporada do campeonato brasileiro da franquia global traz revelação que já defende consagrada equipe carioca na Stock Light. O grid do TCR Brasil terá mais um piloto da casa no grid para a temporada 2025, a 3ª da história da competição em solo nacional. O jovem […]
A festa do velocross em Corbélia
Foi uma grande festa a 5ª etapa da Copa Oeste de Velocross, realizada domingo (3), em Corbélia. O evento contou com a participação de 147 pilotos, representando 22 cidades. Foram realizadas 16 baterias, com destaque para a categoria Baton, que contou com bom número de participantes e as mulheres mostram técnica, arrojo e muita competitividade. […]
David Muffato é o representante de Cascavel no Endurance Brasil
Cascavel sedia amanhã a 4ª etapa do Endurance Brasil, reunindo os carros mais rápidos do País para uma disputa de tirar o fôlego com 3h30 de duração. Entre os destaques da prova está o cascavelense David Muffato. Ele forma dupla com o paulista Pedro Queirolo e é considerada uma das mais fortes no grid, com […]