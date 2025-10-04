Cascavel terá provas noturnas do Paranaense de Marcas e Turismo

Cascavel e Paraná - O Autódromo de Cascavel terá mais um fim de semana agitado com a realização da 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo, 3ª etapa do Campeonato Regional de Marcas e 5ª etapa do MBR (Marcas Brasil Racing). Uma das atrações serão as provas noturnas do Paranaense e Regional de Marcas neste sábado.
Para este sábado, está previsto para das 8h30 às 8h40, treino classificatório do MBR 2000 A/B; das 8h50 às 9 horas, treino classificatório do MBR 1.6 Super/Elite; às 10 horas, largada da corrida 1 do MBR 2000 A/B; às 11h30, largada da corrida 1 do MBR 1.6 Super/Elite; às 13h25, largada da corrida 1 do Paranaense e Regional de Marcas; às 14h30, largada da corrida 2 do Paranaense e Regional de Marcas; às 15h55, largada da corrida 2 do MBR 2000 A/B; às 16h25, pódio do MBR 2000 no sábado: às 17h25, largada da corrida 2 do MBR 1.6 Super/Elite; às 17h55, pódio do MBR 1.6 do sábado; às 19h25, largada da corrida 3 do Paranaense e Regional de Marcas; e às 20h30, largada da corrida 4 do Paranaense e Regional de Marcas.
Já neste domingo, a programação começa às 10 horas, com a largada da corrida 3 do MBR 1.6 Super/Elite; às 11h30, largada da corrida 3 do MBR 2000 A/B; às 13h25, largada da corrida 4 do MBR 1.6 Super/Elite; às 11h55, pódio da do MBR 1.6 Super/Elite; às 15h10, largada da corrida 4 do MBR 2000 A/B; e às 15h40, pódio do MBR 2000.
O campeonato
Classificação dos Campeonatos
Com três etapas disputadas, o Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo tem Guilherme Morandini como líder da categoria Marcas; Douglas Januário da Silva, no Turismo; e Christian Barlera na categoria Marcas MBR.
Já no Regional de Marcas, Aparecido Lima de Morais é o primeiro colocado na categoria Classe 2; Evendro Karpinski/César Valandro, na Classe Força Livre; Luise Michaela Rauscher, na Classe Light; e Rodrigo Guerke Vieites Gil na categoria Classe 1.
Classificação do Paranaense de Marcas e Turismo após 3 etapas
Categoria Marcas
Pos. Piloto Pontos
1º) Guilherme Morandini 201
2º) Paulo Velloso V. Marcondes 126
3º) Odair dos Santos 83
4º) Edson Massaro/Lorenzo Massaro 41
Rafael Oliva Caliento 41
6º) Fábio Massaiti Tokunaga 38
7º) Gilson da Silva Araújo 25
8º) Rodrigo da Silveira Maia 15
Categoria Turismo
1º) Douglas Januário da Silva 192
2º) Michaela Gulin Peixoto 185
3º) Rafael Lupatini/Bernardo Barlera 102
4º) Emerson Alberto Will 97
5º) Christian Barlera 54
6º) Plinio Ângelo Boin 53
7º) Caio Henrique Botelho 24
Categoria Marcas MBR
1º) Christian Barlera 64
Classificação do Regional de Marcas após 2 etapas
Categoria Classe 2
1º) Aparecido Lima de Morais 144
2º) Edson Massaro/Lorenzo Massaro 141
3º) Odair dos Santos 126
4º) Thiago Klein/Rafael Deitos 112
5º) Matheus E. de Oliveira Mello 69