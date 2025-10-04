Home Esportes Bandeirada

Cascavel terá provas noturnas do Paranaense de Marcas e Turismo

Cascavel e Paraná - O Autódromo de Cascavel terá mais um fim de semana agitado com a realização da 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo, 3ª etapa do Campeonato Regional de Marcas e 5ª etapa do MBR (Marcas Brasil Racing). Uma das atrações serão as provas noturnas do Paranaense e Regional de Marcas neste sábado.

Para este sábado, está previsto para das 8h30 às 8h40, treino classificatório do MBR 2000 A/B; das 8h50 às 9 horas, treino classificatório do MBR 1.6 Super/Elite; às 10 horas, largada da corrida 1 do MBR 2000 A/B; às 11h30, largada da corrida 1 do MBR 1.6 Super/Elite; às 13h25, largada da corrida 1 do Paranaense e Regional de Marcas; às 14h30, largada da corrida 2 do Paranaense e Regional de Marcas; às 15h55, largada da corrida 2 do MBR 2000 A/B; às 16h25, pódio do MBR 2000 no sábado: às 17h25, largada da corrida 2 do MBR 1.6 Super/Elite; às 17h55, pódio do MBR 1.6 do sábado; às 19h25, largada da corrida 3 do Paranaense e Regional de Marcas; e às 20h30, largada da corrida 4 do Paranaense e Regional de Marcas.

Já neste domingo, a programação começa às 10 horas, com a largada da corrida 3 do MBR 1.6 Super/Elite; às 11h30, largada  da corrida 3 do MBR 2000 A/B; às 13h25, largada da corrida 4 do MBR 1.6 Super/Elite; às 11h55, pódio da do MBR 1.6 Super/Elite; às 15h10, largada da corrida 4 do MBR 2000 A/B; e às 15h40, pódio do MBR 2000.

Com três etapas disputadas, o Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo tem Guilherme Morandini como líder da categoria Marcas; Douglas Januário da Silva, no Turismo; e Christian Barlera na categoria Marcas MBR.

Já no Regional de Marcas, Aparecido Lima de Morais é o primeiro colocado na categoria Classe 2; Evendro Karpinski/César Valandro, na Classe Força Livre; Luise Michaela Rauscher, na Classe Light; e Rodrigo Guerke Vieites Gil na categoria Classe 1.

Classificação do Paranaense de Marcas e Turismo após 3 etapas

Categoria Marcas

Pos.   Piloto         Pontos

1º)     Guilherme Morandini    201

2º)     Paulo Velloso V. Marcondes   126

3º)     Odair dos Santos  83

4º)     Edson Massaro/Lorenzo Massaro      41

Rafael Oliva Caliento     41

6º)     Fábio Massaiti Tokunaga        38

7º)     Gilson da Silva Araújo  25

8º)     Rodrigo da Silveira Maia         15

Categoria Turismo

1º)     Douglas Januário da Silva       192

2º)     Michaela Gulin Peixoto 185

3º)     Rafael Lupatini/Bernardo Barlera      102

4º)     Emerson Alberto Will    97

5º)     Christian Barlera   54

6º)     Plinio Ângelo Boin        53

7º)     Caio Henrique Botelho  24

Categoria Marcas MBR

1º)     Christian Barlera   64

Classificação do Regional de Marcas após 2 etapas

Categoria Classe 2

1º)     Aparecido Lima de Morais      144

2º)     Edson Massaro/Lorenzo Massaro      141

3º)     Odair dos Santos  126

4º)     Thiago Klein/Rafael Deitos     112

5º)     Matheus E. de Oliveira Mello  69

