Cascavel e Paraná - Um cascavelense figura na lista de mais de 250 nomes de todo o Brasil que vão revezar a pilotagem de 72 carros na edição de 2026 do GP Cidade de São Paulo/1000 Milhas em Interlagos. Luc Monteiro, 48 anos, é um dos cinco pilotos do VW Gol GT número 222 da Thiri Racing que vai compor o grid da corrida deste domingo em Interlagos, que terá transmissão ao vivo e na íntegra do BandSports e do canal de YouTube “Race TV”, com geração de imagens da Master TV.

O único cascavelense no grid das 1000 Milhas terá com parceiros os curitibanos Levy Rezende Netto e Murilo Bonato e os paulistanos Matheus Machado e Maicon Cerentini. A corrida terá largada à meia-noite do sábado e o próprio Luc integra a equipe de narradores da corrida, assumindo a transmissão ao vivo nas duas primeiras e nas duas últimas horas.