Cascavel e Paraná - Um cascavelense figura na lista de mais de 250 nomes de todo o Brasil que vão revezar a pilotagem de 72 carros na edição de 2026 do GP Cidade de São Paulo/1000 Milhas em Interlagos. Luc Monteiro, 48 anos, é um dos cinco pilotos do VW Gol GT número 222 da Thiri Racing que vai compor o grid da corrida deste domingo em Interlagos, que terá transmissão ao vivo e na íntegra do BandSports e do canal de YouTube “Race TV”, com geração de imagens da Master TV.
O único cascavelense no grid das 1000 Milhas terá com parceiros os curitibanos Levy Rezende Netto e Murilo Bonato e os paulistanos Matheus Machado e Maicon Cerentini. A corrida terá largada à meia-noite do sábado e o próprio Luc integra a equipe de narradores da corrida, assumindo a transmissão ao vivo nas duas primeiras e nas duas últimas horas.
Campeão paulista de Marcas em 2021 e da Gold Turismo Pro em 2022, Luc Monteiro participa das 1000 Milhas pela quinta vez. Nas duas primeiras, com VW Brasília e com o protótipo Mamba Negra 2S, não chegou ao fim da disputa. Em 2023, foi 14° colocado geral e sexto na categoria com um Hyundai HB20 da H Racing. Em 2024, obteve o pódio em quinto na categoria com o Ford Ka da Minc Racing.
Luc Monteiro: Narrador e Piloto nas 1000 Milhas
“A jornada dupla não chega a ser novidade. Desde 2021 narro as 1000 Milhas e de lá para cá só não fui para a pista na edição do ano passado”, conta o narrador piloto, que também é promotor de automobilismo. Além de estar ao lado de Edson Massaro à frente da anual Cascavel de Ouro, organiza também os campeonatos da Gold Turismo e da Copa FRUM Gold Classic, que terão as corridas de abertura da temporada de 2026 no dia 26 de janeiro em Viamão, no Autódromo Internacional Tarumã.