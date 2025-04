Cascavel realiza 2ª etapa do Metropolitano de Kart

Cascavel - Depois do dilúvio da etapa de abertura da temporada, disputada no dia 1º de fevereiro, o Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel prossegue no próximo sábado (5). A 2ª etapa será disputada na pista do Kartódromo Delci Damian, com promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Toda a programação será desenvolvida no sábado com treinos livres, treinos classificatórios e provas. A ordem das provas serão Cadete, Mirim, F-4 Graduados, Sênior, Super Sênior/F-4 Júnior/Novatos e 195 Kg/125 Pró.

Com uma etapa disputada, os líderes do Metropolitano de Kart de Cascavel são Benício Frare Rodrigues na categoria Mirim; Pietro Sorbara, na Cadete; Arthur Machado, na F-4 Júnior; Luís Eduardo Noal, na F-4 Novatos; Rafael Caputi, na F-4 Graduados; Eduardo Ferrari, na F-4 Sênior e na F-4 Super Sênior; Jackson Camargo, na F-4 195; e Newton Toy na categoria 125 Pró.

Classificação do Metropolitano de Kart de Cascavel após a 1ª etapa

Categoria Mirim

Pos. Piloto Pontos

1º) Benício Frare Rodrigues 26,5

2º) Lucca Goulart 23,5

3º) Enzo Seidel Cereser 21,0

4º) Murilo Jesus Amaral 18,5

5º) Lucca Gabriel L. de Morais 14,0

6º) Heitor Parizotto 12,0

7º) Nicolas Favaro 7,5

Categoria Cadete

1º) Pietro Sorbara 29,5

2º) Bernardo Felipe Brandão 22,5

3º) Davi Lucas de Oliveira 18,5

4º) Charles Uscocovich 18,0

5º) Bernardo Ferri 16,0

6º) Miguel Ferrri de O. Tomazelli 12,5

7º) Tomaz Prati Sperafico 9,0

8º) Lorenzo Farias Cavalli 8,5

9º) Davi Luiz Grolli 5,0

Categoria F-4 Júnior

1º) Arthur Machado 25,5

2º) Flávio Maioli 25,0

3º) Alexander Rafael Montiel 21,5

4º) Eloisa Rodrigues Chefer 16,5

5º) Miguel Kwiatkowski Dorce 14,0

6º) Arthur S. Fabiano 7,0

Categoria F-4 Novatos

1º) Luís Eduardo Noal 29,5

2º) Jackson Camargo 22,5

3º) Jhamys Cauan de Oliveira 18,0

4º) Jardel Bergmann 17,0

5º) Guilherme Fiorentin 15,5

6º) Carlos Eduardo Scherer 14,5

Categoria F-4 Graduados

1º) Rafael Caputi 24,5

2º) Antônio Delevati 21,5

3º) Rafael Deitos 20,5

4º) Rafael Dietrich 18,5

5º) Davi Osachuki 18,0

6º) Pedro Gouveia 13,0