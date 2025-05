Cascavel multiplica os protagonistas no MBR

Cascavel - O Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, recebeu domingo as quatro últimas baterias da 2ª etapa do Campeonato Marcas Brasil Racing (MBR). Com disputas acirradas, pilotos brigaram por cada ponto no campeonato. As corridas foram pura adrenalina, daquelas em que, em um piscar de olhos, tudo pode mudar.

Na corrida de número 3 das categorias MBR2000 A e B, Wanderson Freitas foi o mais rápido, passando pela bandeirada final em 23m07s021. Na terceira bateria da MBR (1.6) das categorias Super e Elite, Fausto De Lucca, da Mig Motorsport, foi o vencedor, completando a prova em 23m39s998 com o VW Gol #51. As quartas corridas das categorias tiveram peso maior de pontos e, por isso, óbvio, as disputas foram ainda mais intensas.

Na MBR2000 A/B, Rafael Barranco conquistou sua primeira vitória do fim de semana, completando a prova em 23m35s752 com o VW Gol #9 da Stumpf Preparações. Em segundo e terceiro lugares vieram Richard Heidrich Jr. e Wanderson Freitas, atrás de Barranco apenas 0s130 e 1s859, respectivamente.