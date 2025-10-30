Cascavel e Paraná - A 39ª edição da Cascavel de Ouro será transmitida ao vivo neste sábado (1º), a partir das 19h45, em oito opções para o público, tanto na televisão quanto no YouTube. A corrida, com três horas de duração e mais de 50 carros da categoria Gold Turismo, terá largada noturna no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. A programação se estende de 30 de outubro a 1º de novembro.

Com narração de Luc Monteiro, comentários de Francis Trennepohl e reportagem de Deivid Souza, a prova será exibida pelo BandSports, com transmissão para todo o território nacional. O canal é líder em esportes a motor no Brasil, oferecendo transmissões ao vivo, análises especializadas e programas sobre automobilismo e motovelocidade.

Em TV aberta, no Paraná, a corrida poderá ser acompanhada pela TV Paraná Turismo em todo o estado e pela Catve 20.1, com sinal disponível em 25 cidades da região oeste, além de parte do território do Paraguai. A TV Paraná Turismo pode ser sintonizada no canal 9.1 UHF (TV Aberta), 509 (Claro/NET) ou pela antena parabólica no satélite Star One D2, frequência 4056 Banda C, além da Banda KU canal 236 e Sky TVRO canal 66.