Cascavel de Ouro terá ingressos a partir de R$ 20

Cascavel e Paraná - A 39ª Cascavel de Ouro, que será realizada no dia 1º de novembro no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Em sua segunda edição noturna e com grid completo de mais de 50 carros, a prova reunirá representantes de diversas categorias do automobilismo nacional, oferecendo ao público uma experiência única de velocidade, emoção e história.

Os ingressos para o público que deseja acompanhar de perto o evento que abre as comemorações pelos 74 anos de Cascavel estão disponíveis em quatro modalidades no site da Eventos Aqui.

Ingressos e Experiências VIP

O Camarote VIP com acesso a uma área reservada que combina conforto e gastronomia. O espaço receberá os convidados a partir das 13h de sábado (1º) com menu assinado pela chef Beatrice Massaro, bebidas selecionadas e open bar.