Cascavel de Ouro terá ingressos a partir de R$ 20

Cascavel e Paraná - A 39ª Cascavel de Ouro, que será realizada no dia 1º de novembro no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Em sua segunda edição noturna e com grid completo de mais de 50 carros, a prova reunirá representantes de diversas categorias do automobilismo nacional, oferecendo ao público uma experiência única de velocidade, emoção e história.
Os ingressos para o público que deseja acompanhar de perto o evento que abre as comemorações pelos 74 anos de Cascavel estão disponíveis em quatro modalidades no site da Eventos Aqui.
Ingressos e Experiências VIP
O Camarote VIP com acesso a uma área reservada que combina conforto e gastronomia. O espaço receberá os convidados a partir das 13h de sábado (1º) com menu assinado pela chef Beatrice Massaro, bebidas selecionadas e open bar.
O ingresso Box garante circulação e permanência na área de boxes, permitindo observar de perto a movimentação das equipes e pilotos. O ingresso Arquibancada dá acesso à área interna do autódromo, enquanto o ingresso Área Externa é a opção mais acessível para quem deseja acompanhar a corrida no espaço aberto do autódromo, com ingresso a R$ 20.
Atrações e Comodidades Adicionais
Após as corridas, o público poderá curtir o show de Flávio Aquino e banda, que acompanhará a maior churrascada do automobilismo brasileiro. O acesso ao show será independente e as pulseiras poderão ser adquiridas no local por R$ 60 com chope, refrigerante e água incluídos.
O estacionamento na área externa do circuito será gratuito. Quem desejar mais comodidade poderá optar pelas modalidades de estacionamento na área dos boxes antigos ou no Bacião, que contarão com serviço de transfer até a área de boxes para os credenciados. Os passes podem ser adquiridos separadamente, a partir de R$ 30 para os boxes antigos e R$ 50 para o Bacião.