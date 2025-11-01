Cascavel de Ouro terá 50 carros na pista e premiação de R$ 100 mil

A 39ª Cascavel de Ouro, que será disputada neste sábado (1º), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, reunirá sete pilotos que já levantaram o troféu da tradicional prova. De diferentes gerações, eles reforçam o caráter histórico da competição, realizada há quase seis décadas. Em sua segunda edição noturna, a corrida tem mais de 50 carros confirmados e distribuirá R$ 100 mil em premiação aos cinco primeiros colocados.
Os campeões mais recentes, Gustavo Magnabosco e Juninho Berlanda, vencedores da edição de 2024, voltam à pista para defender o título. Outra dupla vencedora confirmada é Thiago Klein e Odair dos Santos. Eles venceram a Cascavel de Ouro em 2016 e repetiram o feito em 2020, quando formaram trio com o pernambucano Beto Monteiro. Já Beto Monteiro corre tendo como parceiro Alê Xavier.
Entre os campeões confirmados, também está Natan Sperafico, que conquistou o troféu em 2015 ao lado de Ricardo Sperafico. Dez anos depois do título, Natan estará no grid da Cascavel de Ouro com o primo Guilherme Sperafico.
O grid de 2025 também contará com a presença de Marcos da Silva Ramos, que levantou o troféu da Cascavel de Ouro em 1980, quando conquistou a vitória pilotando um GM Chevette. Campeão mais antigo na pista, Ramos terá José Cordova como parceiro.
A 39ª Cascavel de Ouro terá transmissão ao vivo na TV, pelo BandSports e pela Paraná Turismo TV, e na internet, em canais e plataformas que serão informados nas redes sociais do evento. A programação inclui ainda a quinta edição da Cascavel de Prata, com os carros da Race Cup, e etapas dos campeonatos da Copa FRUM Gold Classic e da Copa Hyundai HB20.
Galeria de campeões da cascavel de ouro
1967 – Rodolfo Scherner/Bruno Castilho (Laranjeiras do Sul/Curitiba), Simca
1970 – Sérgio Valente Withers (Curitiba), Volkswagen Divisão 5
1971 – Pedro Muffato (Cascavel), VW Puma Spartano
1973 – Francisco Lameirão (São Paulo), protótipo Avallone
1974 – Pedro Muffato (Cascavel), protótipo Avallone
1975 – Pedro Muffato (Cascavel), protótipo Avallone
1976 – Nelson Piquet (Brasília), Super Vê
1980 – Marcos da Silva Ramos (Curitiba), GM Chevette
1982 – Aroldo Bauermann (Porto Alegre), Fórmula 2
1983 – Edgar Favarin (Cascavel), VW Fusca
1984 – Cláudio Erbano (Curitiba), VW Passat
1985 – Saul Mário Caús (Cascavel), GM Opala
1986 – Dilso Sperafico (Toledo), Hot-Fusca
1987 – Aloysio Ludwig Neto (Cascavel), Dodge RT
1988 – Ruy Chemin (Cascavel), Dodge RT
1989 – Marcos Corso (Curitiba), VW Passat
1990 – Edgar Favarin/Clênio Faust (Cascavel/Francisco Beltrão), VW Passat
1991 – Edgar Favarin/Milton Serralheiro (Cascavel), VW Gol
1992 – Constantino Júnior (Brasília), March-Honda Fórmula 3
1993 – Cláudio Girotto/Lourenço Barbatto (São Paulo), protótipo Aldee
1994 – Edgar Favarin/David Muffato/Gilson Reikdall (Cascavel/Cascavel/Curitiba), protótipo Aldee
1996 – Edgar Favarin/Valmor Emílio Weiss (Cascavel/Curitiba), VW Gol
1997 – Valmor Emílio Weiss/Antônio Espolador (Curitiba), VW Gol
2003 – Flávio Poersch/Aloysio Ludwig Neto (Cascavel), VW Voyage
2004 – David Muffato/Ruy Chemin (Cascavel), Ford Escort
2005 – Edgar Favarin/Flavio Poersch (Cascavel), Ford Escort
2012 – Paulo Bonifácio/Sérgio Jimenez (São Paulo/Piedade), Mercedes-Benz SLS AMG
2014 – Leandro Zandona/Daniel Kaefer (Cascavel) Ford Fiesta
2015 – Natan Sperafico/Ricardo Sperafico (Toledo), Ford Ka
2016 – Odair Santos/Thiago Klein (Cascavel) – VW Gol, Stumpf Preparações
2017 – Marcel Sedano/Walmor Weiss (PR/SC), VW Gol, Stumpf Preparações
2018 – David Muffato, Edgar Favarin e Israel Favarin (Cascavel), Stumpf Preparações
2019 – Gabriel Corrêa/Daniel Kaefer (Goiânia/Cascavel), Ferrari Motorsport
2020 – Thiago Klein, Odair dos Santos e Beto Monteiro, GM Onix, Goicar-Autotech
2021 – Caio Lacerda, Aldee Volkswagen, HT Guerra
2022 – Fabrício Lançoni (Curitiba), VW Gol, Abreu Motors
2023 – Pietro Rimbano, Leandro Romera e Ricardo Rodrigues, AJR-Chevroler, RSports
2024 – Gustavo Magnabosco/Juninho Berlanda, VW Gol, Roger Racing