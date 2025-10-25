Cascavel e Paraná - A programação da 39ª Cascavel de Ouro, que acontece entre 30 de outubro e 1º de novembro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR), terá um desafio inédito de resistência. Seis pilotos confirmaram presença em três categorias diferentes, Cascavel de Ouro, Copa Hyundai HB20 e Cascavel de Prata (Race Cup), encarando uma verdadeira maratona. Serão sete horas de corrida divididas entre diferentes carros e companheiros de equipe.
O feito exige preparo físico, concentração e estratégia. Além de enfrentarem condições variadas de pista, os competidores alternarão entre veículos de desempenho e regulamentos distintos. As provas da Copa Hyundai HB20 e da Cascavel de Prata terão duas horas de duração cada, enquanto a Cascavel de Ouro, principal corrida do evento, terá três horas e largada noturna às 20h de sábado.
Entre os que aceitaram o desafio está Marcus Índio, de São Paulo, líder da Copa Hyundai HB20. Ele forma dupla com Léo Martins, do Rio de Janeiro, nas provas da Cascavel de Prata e da Cascavel de Ouro e disputa a etapa da Copa HB20 ao lado de Gustavo Magnabosco. Léo Martins também terá uma rotina intensa, dividindo o carro da Copa HB20 com Bernardo Cardoso, de Canoas, e repetindo a parceria com Índio nas corridas de longa duração.
De Belo Horizonte, Silas Passos encara as três frentes: com Fabiano Cardoso na Prata, com Léo Reis na Copa HB20 e com Uli Dias, de São Paulo, na Cascavel de Ouro. Uli Dias também terá agenda cheia, além da parceria com Reis na Ouro, ele corre a Prata com Renato Lima, a Copa HB20 com Rafael Reis, de São Paulo.
O mineiro Renato Lima, que vive em Boca Raton, nos Estados Unidos, é outro nome confirmado para o triplo desafio. Além da Cascavel de Prata com Uli Dias, divide a Copa HB20 com Pedro Bürguer, de São Paulo, e disputa a Cascavel de Ouro ao lado de Caíto Carvalho, de Cascavel.
Desafio Triplo na Cascavel de Ouro
Mais um representante de Cascavel, Guilherme Sirtoli também encara o desafio triplo. Ele corre a Prata com Ryan Silva, a Copa HB20 com Igor Vacari e a Cascavel de Ouro com Maurício Vilhena, de São Paulo.
Transmissão e Outras Competições
A 39ª Cascavel de Ouro terá transmissão ao vivo na TV, pelo BandSports e pela Paraná Turismo TV, e na internet, em canais e plataformas que serão informados nas redes sociais do evento. A programação inclui ainda a quinta edição da Cascavel de Prata, com os carros da Race Cup, e etapas dos campeonatos da Copa FRUM Gold Classic e da Copa HB20.