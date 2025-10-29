Cascavel e Paraná - Corrida de maior tradição do automobilismo brasileiro, a Cascavel de Ouro chega, em 2025, à 39ª edição de sua história. Disputada pela primeira vez em 1967, a prova tem seu grid atual formado por mais de 50 carros da categoria Gold Turismo, devidamente escalados para as três horas de disputa de 1º de novembro, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. A prova será noturna, como a de 2024, com largada prevista para as 20 horas de sábado.

Será um fim de semana intenso de treinos e corridas, oferecendo ao público quatro competições distintas. Seriam cinco, pela programação inicial. A noite de sexta-feira marcaria a primeira edição da Cascavel de Ouro Light, com grid exclusivo dos carros da classe Light da Gold Turismo, os mesmos que integram campeonatos de velocidade na terra. Contudo, no início de outubro, os 11 carros inscritos na Light foram incorporados ao grid da Cascavel de Ouro.