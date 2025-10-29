Cascavel e Paraná - Corrida de maior tradição do automobilismo brasileiro, a Cascavel de Ouro chega, em 2025, à 39ª edição de sua história. Disputada pela primeira vez em 1967, a prova tem seu grid atual formado por mais de 50 carros da categoria Gold Turismo, devidamente escalados para as três horas de disputa de 1º de novembro, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. A prova será noturna, como a de 2024, com largada prevista para as 20 horas de sábado.
Será um fim de semana intenso de treinos e corridas, oferecendo ao público quatro competições distintas. Seriam cinco, pela programação inicial. A noite de sexta-feira marcaria a primeira edição da Cascavel de Ouro Light, com grid exclusivo dos carros da classe Light da Gold Turismo, os mesmos que integram campeonatos de velocidade na terra. Contudo, no início de outubro, os 11 carros inscritos na Light foram incorporados ao grid da Cascavel de Ouro.
O sábado será repleto, começando pela Copa FRUM Gold Classic, que terá em Cascavel as duas corridas da sexta e última etapa da temporada, definindo todos os campeões de 2025. Em seguida, com largada às 11 horas, acontece a quinta edição da Cascavel de Prata, que neste ano levará à pista os modelos Chevrolet Onix e Celta que integram o grid da Race Cup Racing Series, uma das categorias de maior ascensão no Campeonato Paulista de Automobilismo.
Copa Hyundai HB20
A série de atrações parceiras da 39ª Cascavel de Ouro destaca ainda a sétima e penúltima etapa do campeonato da Copa Hyundai HB20. Com largada às 16 horas, a disputa terá duração total de duas horas, com os nomes regulares da competição atuando em dupla com pilotos convidados, em um formato distinto do que marca as demais etapas da competição.