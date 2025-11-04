Cascavel e Paraná - O troféu Cascavel de Ouro fica em casa. A dupla de Cascavel formada por Marlon Bastos e Rafael Becker conquistou a vitória na 39ª edição da tradicional prova, disputada sábado (1º) à noite no Autódromo Zilmar Beux. Pode-se dizer que houve dobradinha de Cascavel, uma vez que na segunda colocação se classificou a dupla formada pelo cascavelense Thiago Klein e o paraguaio Odair dos Santos.
A dupla de Cascavel formada por Rafael Decker e Marlon Bastos conquistou a primeira vitória da carreira na Cascavel de Ouro após uma corrida marcada por chuva intensa e diversas intervenções do safety car.
Marlon e Rafael largaram na 32ª posição devido a uma quebra de amortecedor na classificação. A dupla da Caus Motorsport realizou uma recuperação impressionante para cruzar a linha de chegada à frente e escrever seu nome na história da 39ª edição da prova mais tradicional do automobilismo brasileiro.
“Vencer a Cascavel de Ouro é um sonho. A gente acreditou até o fim, mesmo largando lá atrás. Era uma corrida para ter calma, ler o que estava acontecendo e aproveitar as oportunidades. Quando vi que o ritmo estava vindo, só pensei em manter a concentração e trazer o carro até o fim”, afirmou Rafael Decker enquanto seu companheiro de equipe completava a última volta da prova segunda edição noturna da prova.
Campeões do ano passado, Juninho Berlanda e Gustavo Magnabosco, da Roger Racing, completaram o pódio em terceiro, aproveitando oportunidades e estratégias de pit stops para avançar na classificação. Alexandre Frankenberger e Leandro Guerra, da MIG Motorsports, conquistaram a quarta posição e Rafael Barranco e Ariel Barranco, também da Stumpf Preparações, completaram o top 5 da prova mais tradicional do automobilismo brasileiro.
Edson Massaro, organizador da prova, destacou a grandiosidade do grid e o desafio da pista molhada. “A felicidade é enorme em ver 58 carros alinhados para a 39ª Cascavel de Ouro. Pena que São Pedro não ajudou, mas corremos no seco ou na chuva. Mais cedo me pediram para descrever a edição em uma só palavra e, com certeza, é sucesso”, disse.
Resultado da 39ª Cascavel de Ouro
1º) Rafael Decker/Marlon Bastos (PR) – Ford Fiesta (PRO), Caús Motorsport, 94 voltas em 3h01m38s501
2º) Thiago Klein/Odair dos Santos (PR/PAR) – VW Gol (PRO), Stumpf Preparações, a 6s269
3º) Juninho Berlanda/Gustavo Magnabosco (SC) – VW Gol (PRO), Roger Racing, a 18s492
4º) Alexandre Frankenberger/Leandro Guerra (SC/SP) – VW Gol (PRO), MIG Motorsports, a 1 volta
5º) Rafael Barranco/Ariel Barranco (PR) – VW Gol (PRO), Stumpf Preparações, a 1 volta
6º) Anderson Portes/Juliano Bastos (PR) – Ford Ka (PRO), Alpi Motors, a 1 volta
7º) Eduardo Bonamigo/Igor Lemos (MS) – VW Gol (SUPER), Garajão Racing, a 1 volta
8º) Vicente Orige/Christian Fittipaldi (SC/SP) – VW Gol (PRO), Roger Racing, a 1 volta
9º) Taylor Pilger/Ike Ramos (PAR/RS) – VW Gol (PRO), TLP Racing, a 1 volta
10º) Gustavo Myasava/Akyu Myasava (PR) – GM Celta (PRO), MRF Motorsports, a 1 volta
11º) Luciano Tróes/Guilherme Ragnini (SC) – VW Gol (PRO), Roger Racing, a 2 voltas
12º) Mateus Laba/Guilherme Morandini (MS) – VW Gol (SUPER), Garajão Racing, a 2 voltas
13º) Edu de Paula/Léo Kowalski (SC/PR) – VW Gol (LIGHT), Duraline Racing, a 2 voltas
14º) Marcelo Andrade/Enzo Falquete (PR/SC) – Ford Ka (PRO), MD7-Ferrari Motorsport, a 2 voltas
15º) Marcelo Campagnolo/Felipe Malinowski (PR) – GM Corsa (PRO), Caús Motorsport, a 3 voltas
16º) Xande Bastos/Ike Bastos (SC) – VW Gol (PRO), Roger Racing, a 3 voltas
17º) Caio Botelho/Adriano Barbosa (PR) – VW Gol (PRO), Sussego Motorsports, a 3 voltas
18º) Fábio Tokunaga (PR) – VW Gol (MASTER), Sussego Motorsports, a 3 voltas
19º) Cleiton Mocelim/Felipe Baum (SC) – VW Gol (LIGHT), Regicar Preparações, a 3 voltas
20º) Silas Passos/Uli Dias (MG/EUA) – Ford Ka (PRO), Esquadra Luc-Scuderia Fast Racing, a 4 voltas
21º) Gilberto Silva/Richard Heidrich (SC) – VW Gol (MASTER), MP Competições, a 4 voltas
22º) Alexandre Camargo/Márcio Lopes (MT) – VW Gol (LIGHT), TGA Racing, a 4 voltas
23º) Toninho Carvalho/Rômulo Molinari (PR) – VW Gol (LIGHT), ScuderiaSR Competições, a 4 voltas
24º) Jorge Marques/Lucas José (SC) – VW Gol (LIGHT), Regicar Preparações, a 4 voltas
25º) Bernardo Barlera/Adriano Botelho (PR) – VW Gol (LIGHT), Sussego Motorsports, a 4 voltas
26º) Luiz Brambila/Bruno Risseto (PR) – VW Gol (SUPER), Abreu Motors, a 5 voltas
27º) Marcelo Beux/Ingmar Biberg (PR) – Ford Ka (PRO), Ferrari Motorsport, a 6 voltas
28º) Caíto Carvalho/Renato Lima (PR/EUA) – Ford Fiesta (PRO), Speed Car, a 6 voltas
29º) Renata Camargo/Walter Savaglia (SP) – GM Celta (SUPER), Scuderia Fast Racing, a 7 voltas
30º) Alê Xavier/Beto Monteiro (PR/PE) – Ford Ka (PRO), Ferrari Motorsport, a 7 voltas
31º) Lucas Holderle/Bernardo Cardoso (RS) – GM Celta (PRO), Scuderia Fast Racing Júnior, a 8 voltas
32º) Adriano Reisdorfer/Júnior Stumpf (PR) – VW Gol (SUPER), Esquadra Luc-Stumpf Preparações, a 8 voltas
33º) Alessandro Weiss (PR) – VW Gol (LIGHT), Thiri Racing, a 8 voltas
34º) Jones Salvaro/Humberto Guerra (PR/SP) – VW Gol (PRO), HT Guerra, a 10 voltas
35º) Pierre Simão/Chris Pampuch (SC/PR) – VW Gol (LIGHT), NB Racing, a 10 voltas
36º) Christian Barlera/Rafael Lupatini (PR) – VW Gol (LIGHT), B&B Racing Team, a 12 voltas
37º) Marcos Silva Ramos/José Cordova (PR) – Peugeot 207 (MASTER), Cordova Motorsport, a 14 voltas
38º) Léo Martins/Marcus Índio (RJ/SP) – GM Celta (PRO), Scuderia Fast Racing, a 15 voltas
39º) Ademar D’Agostini/Kadu Silva (PR) – VW Gol (MASTER), Podium Racing, a 16 voltas
NÃO COMPLETARAM
Marcelo Perillo/Vitor Perillo (GO), VW Gol (PRO), Petrópolis Motorsport
Rodrigo Sartori/Matheus de Borba (SC), VW Gol (LIGHT), Stumpf Preparações
Naor Petry/Gefferson de Lima (SC/PR), VW Gol (PRO), RB Motorsport
Davi Steelmol/Cezar Martins (PR/SP), VW Gol (PRO), Bonora Racing
Natan Sperafico/Guilherme Sperafico (PR), VW Gol (PRO), Pein Competições
Rick Heidrich/Eduardo Pavelski (SC/PR), VW Gol (PRO), Sérgio Ferrari Racing Team
Rodrigo Elger/Cacá Schilipack (PR), VW Gol (PRO), Cacá Competições