Cascavel e Paraná - A Cascavel de Ouro reafirmou em 2025 sua condição de prova mais tradicional do automobilismo brasileiro com a 39ª edição, realizada no sábado. A força da prova foi reafirmada segunda-feira, quando foi aberta as inscrições para a prova de 2026 e em apenas 21 horas todas as vagas foram ocupada.
Estão confirmados 59 carros na 40ª edição, que está marcada para o dia 14 de novembro, dia que Cascavel comemorará 75 anos. Confirmadas. Os campeões deste ano Marlon Bastos e Rafael Decker vão buscar o bi.