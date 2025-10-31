Cascavel e Paraná - A 39ª edição da Cascavel de Ouro já movimenta o Autódromo Internacional Zilmar Beux em Cascavel. Os treinos que começaram ontem prosseguem nesta sexta-feira (31), com sessões de treinos livres e tomadas de tempo que definem o grid de largada das provas.
A programação se estende até sábado, com disputas das cinco corridas das categorias Copa HB20, Race Cup e Copa Frum Gold Classic, antes da largada da Cascavel de Ouro, que contará com a participação dos carros da Cascavel de Ouro Light. A largada está prevista para as 20h.
A 39ª edição da prova mais tradicional do automobilismo brasileiro será transmitida ao vivo pelo BandSports, Catve e TV Paraná Turismo, além dos canais Gold Racing, Race TV, BandSports, High Speed e Parc Fermè no YouTube.