Cascavel e Paraná - A corrida mais tradicional do automobilismo brasileiro vai abrir a programação de eventos comemorativos ao 74º aniversário do município de Cascavel. Com pilotos e equipes de todas as regiões do País, a 39ª Cascavel de Ouro vai configurar uma das programações mais intensas do calendário de corridas de 2025. Pelo segundo ano consecutivo tendo realização noturna, a prova vai movimentar o Autódromo Internacional Zilmar Beux no dia 1º de novembro.
Tal qual nas edições de 2022 e 2024, o grid será formado por carros configurados por carros da categoria Gold Turismo, campeonato interestadual que encerrou a última temporada no dia 13 de setembro em Londrina. Com premiação de R$ 100 mil para distribuição entre os cinco primeiros colocados, todas as 56 vagas postas à disposição para a Cascavel de Ouro, ainda em novembro do ano passado, foram preenchidas em menos de três dias.
“Houve algumas desistências desde que as inscrições foram fechadas, e os que por algum motivo não participariam mais da prova repassaram suas vagas a outros pilotos”, relata o promotor da Cascavel de Ouro, Edson Massaro, também presidente do Automóvel Clube de Cascavel. “Ter o grid lotado com tamanha antecedência é uma mostra da aceitação que a Cascavel de Ouro alcançou com o trabalho feito nos últimos anos”, observa.
Formato noturno e categorias aderentes
A edição do ano passado foi a primeira da história da prova realizada à noite, em um momento que marcou a inauguração do sistema de iluminação do Autódromo Internacional Zilmar Beux, que é composto por 102 postes, 246 refletores e 207 luminárias. Desde então, mais categorias aderiram ao formato de corridas noturnas na cidade. Nascar Brasil, Copa Truck, AMG Cup e o Campeonato Metropolitano de Automobilismo estão entre elas.
Expectativas e Participantes
Os catarinenses Gustavo Magnabosco e Juninho Berlanda foram os campeões da prova em 2024, quando 41 carros formaram o grid. A 39ª Cascavel de Ouro, na noite de 1º de novembro, terá em ação pilotos de Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Ingressos, credenciais de box e passes para estacionamento estão à venda no site da Eventos Aqui.