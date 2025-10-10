Cascavel e Paraná - A corrida mais tradicional do automobilismo brasileiro vai abrir a programação de eventos comemorativos ao 74º aniversário do município de Cascavel. Com pilotos e equipes de todas as regiões do País, a 39ª Cascavel de Ouro vai configurar uma das programações mais intensas do calendário de corridas de 2025. Pelo segundo ano consecutivo tendo realização noturna, a prova vai movimentar o Autódromo Internacional Zilmar Beux no dia 1º de novembro.

Tal qual nas edições de 2022 e 2024, o grid será formado por carros configurados por carros da categoria Gold Turismo, campeonato interestadual que encerrou a última temporada no dia 13 de setembro em Londrina. Com premiação de R$ 100 mil para distribuição entre os cinco primeiros colocados, todas as 56 vagas postas à disposição para a Cascavel de Ouro, ainda em novembro do ano passado, foram preenchidas em menos de três dias.

“Houve algumas desistências desde que as inscrições foram fechadas, e os que por algum motivo não participariam mais da prova repassaram suas vagas a outros pilotos”, relata o promotor da Cascavel de Ouro, Edson Massaro, também presidente do Automóvel Clube de Cascavel. “Ter o grid lotado com tamanha antecedência é uma mostra da aceitação que a Cascavel de Ouro alcançou com o trabalho feito nos últimos anos”, observa.