Cascavel abre a temporada 2025 do Moto1000GP com novo formato

“A pista de Cascavel é muito segura, o asfalto tem bastante aderência. A qualidade do material utilizado é altíssima, é um dos melhores do país”, afirma Gilson Scudeler, CEO do campeonato. “O mais interessante é que percebemos que o público desta etapa é segmentado, consome motos e vê o MOTO1000GP como referência em competição de duas rodas”, completou.

A cidade do Oeste Paranaense receberá mais uma etapa ao longo da temporada, em agosto. Em 2024, as provas realizadas em Cascavel foram marcadas pela grande presença do público apaixonado por velocidade sobre duas rodas, que lotou as arquibancadas, o paddock e o camarote VIP do circuito.

Novo formato

A partir deste ano, as atividades do Moto1000GP seguirão um modelo mais tradicional, com treinos livres na sexta-feira, classificatórios no sábado e corridas longas no domingo.

A mudança ocorrerá nas categorias Motul 300V Cup e GP600. A GP1000, principal categoria do campeonato, continuará com duas corridas no fim de semana, sendo uma curta no sábado e uma longa no domingo. O novo formato busca proporcionar mais tempo de preparação para pilotos, equipes e para a organização do Moto1000GP, permitindo ajustes nas motos e aprimoramento dos tempos de classificação. Além disso, a mudança visa reduzir acidentes.

A Daytona 600 Cup, categoria inédita que integrará o calendário de evento em 2025, também adotará o novo modelo, com exceção da terceira etapa em Interlagos, que terá rodada dupla. A categoria fará sua estreia na etapa de Curvelo (MG), marcada para 17 e 18 de maio. As demais categorias do Moto1000GP terão a primeira etapa nos dias 5 e 6 de abril em Cascavel, no Paraná.