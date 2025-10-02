Home Esportes Bandeirada

Cascavel abre a segunda fase do Paranaense de Marcas e Turismo

Depois da disputadíssima 3ª etapa em Londrina, o Paranaense de Marcas e Turismo retorna a Cascavel - Foto: Daniel Procópio/Divulgação
Cascavel e Paraná - Com programação que vai desta sexta-feira (3) a domingo, com atividades a luz natural e à noite na sexta-feira e sábado Autódromo Zilmar Beux, Cascavel abre a segunda fase do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo neste fim de semana. Também farão parte da programação o Campeonato Regional de Marcas e o Campeonato Interestadual do MBR (Marcas Brasil Racing). A promoção e organização serão do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A programação começa na sexta-feira, quando está previsto para das 9 às 9h30 o briefing da MBR; das 9h30 às 10 horas, briefing do Paranaense e Regional de Marcas; das 10h15 às 10h45, 1º treino do MBR 2000 A/B; das 10h50 às 11h20, 1º treino do MBR 1.6 Super/Elite; das 11h25 às 12h25; 1º treino do Paranaense e Regional de Marcas; das 13 às 13h30, 2º treino do MBR 2000 A/B; das 13h35 às 14h05, 2º treino do MBR 1,6 Super/Elite; das 14h10 às 15h10, 2º treino do Paranaense e Regional de Marcas; das 15h15 às 15h45, 3º treino do MBR 2000 A/B; das 15h50 às 16h20, 3º treino do MBR 1.6 Super/Elite; das 16h25 às 16h55, 4º treino do MBR 2000 A/B; das 17 às 17h30, 4º treino do MBR 1.6 Super/Elite; das 18 às 20h30, 3º treino do Paranaense e Regional de Marcas; e das 21h às 21h20, treino classificatório do Paranaense e Regional de Marcas.

No sábado, das 8h30 às 8h40, treino classificatório do MBR 2000 A/B; das 8h50 às 9 horas, treino classificatório do MBR 1.6 Super/Elite; às 10 horas, largada da corrida 1 do MBR 2000 A/B; às 11h30, largada da corrida 1 do MBR 1.6 Super/Elite; às 13h25, largada da corrida 1 do Paranaense e Regional de Marcas; às 14h30, largada da corrida 2 do Paranaense e Regional de Marcas; às 15h55, largada da corrida 2 do MBR 2000 A/B; às 16h25, pódio do MBR 2000 no sábado: às 17h25, largada da corrida 2 do MBR 1.6 Super/Elite; às 17h55, pódio do MBR 1.6 do sábado; às 19h25, largada da corrida 3 do Paranaense e Regional de Marcas; e às 20h30, largada da corrida 4 do Paranaense e Regional de Marcas.

No domingo, a programação começa às 10 horas, com a largada da corrida 3 do MBR 1.6 Super/Elite; às 11h30, largada  da corrida 3 do MBR 2000 A/B; às 13h25, largada da corrida 4 do MBR 1.6 Super/Elite; às 11h55, pódio da do MBR 1.6 Super/Elite; às 15h10, largada da corrida 4 do MBR 2000 A/B; e às 15h40, pódio do MBR 2000.

O campeonato

Com três etapas disputadas, o Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo tem Guilherme Morandini como líder da categoria Marcas; Douglas Januário da Silva, no Turismo; e Christian Barlera na categoria Marcas MBR.

Já no Regional de Marcas, Aparecido Lima de Morais é o primeiro colocado na categoria Classe 2; Evendro Karpinski/César Valandro, na Classe Força Livre; Luise Michaela Rauscher, na Classe Light; e Rodrigo Guerke Vieites Gil na categoria Classe 1.

Classificação do Paranaense de Marcas e Turismo após 3 etapas

Categoria Marcas

Pos.       Piloto    Pontos

1º)          Guilherme Morandini   201

2º)          Paulo Velloso V. Marcondes      126

3º)          Odair dos Santos             83

4º)          Edson Massaro/Lorenzo Massaro           41

Rafael Oliva Caliento      41

6º)          Fábio Massaiti Tokunaga             38

7º)          Gilson da Silva Araújo    25

8º)          Rodrigo da Silveira Maia               15

Categoria Turismo

1º)          Douglas Januário da Silva             192

2º)          Michaela Gulin Peixoto                185

3º)          Rafael Lupatini/Bernardo Barlera            102

4º)          Emerson Alberto Will    97

5º)          Christian Barlera              54

6º)          Plinio Ângelo Boin           53

7º)          Caio Henrique Botelho 24

Categoria Marcas MBR

1º)          Christian Barlera              64

Classificação do Regional de Marcas após 2 etapas

Categoria Classe 2

1º)          Aparecido Lima de Morais          144

2º)          Edson Massaro/Lorenzo Massaro           141

3º)          Odair dos Santos             126

4º)          Thiago Klein/Rafael Deitos          112

5º)          Matheus E. de Oliveira Mello    69

6º)          Guilherme Morandini   65

7º)          Anderson Baggio             53

8º)          Karl Rauscher    51

9º)          Leandro de Liberais Souza/Luciano Monteiro    45

10º)       Marcos Antonio Cortina               43

11º)       Jaime Fernandes Romeira          41

12º)       Liliani Gonçalves Basques            40

13º)       George Muffato Pompeu           28

14º)       Gilson da Silva Araújo    23

15º)       Alessandro Ramalho Xavier        5

Ademar D´Agostini         5

Categoria Classe Força Livre

1º)          Evendro Karpinski/César Valandro         124

2º)          José Córdova/Marcos da Silva Ramos    109

Akyu de Lara Myasava  109

4º)          Fabiano Ribeiro da Silveira          104

5º)          Rodrigo Bonora/Cezar Martins 70

6º)          Marcos da Silva Ramos/José Córdova    65

Rodrigo Marcelo Portes               65

7º)          Samuel Thor Pontes Oliveira      21

Categoria Classe Light

1º)          Luise Michaela Rauscher             109

2º)          Douglas Januário da Silva             102

3º)          Christian Barlera              90

4º)          Bernardo Barlera/Rafael Lupatini            7

Categoria Classe 1

1º)          Rodrigo Guerke Vieites Gil         34

Calendário do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo

Etapas realizadas

15 e 16 de março – Londrina

10 e 11 de maio – Cascavel

19 e 20 de julho – Londrina

Próximas etapas

4 e 5 de outubro – Cascavel

18 e 19 de outubro – Londrina

6 e 7 de dezembro – Cascavel

