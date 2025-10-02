Cascavel abre a segunda fase do Paranaense de Marcas e Turismo

Cascavel e Paraná - Com programação que vai desta sexta-feira (3) a domingo, com atividades a luz natural e à noite na sexta-feira e sábado Autódromo Zilmar Beux, Cascavel abre a segunda fase do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo neste fim de semana. Também farão parte da programação o Campeonato Regional de Marcas e o Campeonato Interestadual do MBR (Marcas Brasil Racing). A promoção e organização serão do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).
A programação começa na sexta-feira, quando está previsto para das 9 às 9h30 o briefing da MBR; das 9h30 às 10 horas, briefing do Paranaense e Regional de Marcas; das 10h15 às 10h45, 1º treino do MBR 2000 A/B; das 10h50 às 11h20, 1º treino do MBR 1.6 Super/Elite; das 11h25 às 12h25; 1º treino do Paranaense e Regional de Marcas; das 13 às 13h30, 2º treino do MBR 2000 A/B; das 13h35 às 14h05, 2º treino do MBR 1,6 Super/Elite; das 14h10 às 15h10, 2º treino do Paranaense e Regional de Marcas; das 15h15 às 15h45, 3º treino do MBR 2000 A/B; das 15h50 às 16h20, 3º treino do MBR 1.6 Super/Elite; das 16h25 às 16h55, 4º treino do MBR 2000 A/B; das 17 às 17h30, 4º treino do MBR 1.6 Super/Elite; das 18 às 20h30, 3º treino do Paranaense e Regional de Marcas; e das 21h às 21h20, treino classificatório do Paranaense e Regional de Marcas.
No sábado, das 8h30 às 8h40, treino classificatório do MBR 2000 A/B; das 8h50 às 9 horas, treino classificatório do MBR 1.6 Super/Elite; às 10 horas, largada da corrida 1 do MBR 2000 A/B; às 11h30, largada da corrida 1 do MBR 1.6 Super/Elite; às 13h25, largada da corrida 1 do Paranaense e Regional de Marcas; às 14h30, largada da corrida 2 do Paranaense e Regional de Marcas; às 15h55, largada da corrida 2 do MBR 2000 A/B; às 16h25, pódio do MBR 2000 no sábado: às 17h25, largada da corrida 2 do MBR 1.6 Super/Elite; às 17h55, pódio do MBR 1.6 do sábado; às 19h25, largada da corrida 3 do Paranaense e Regional de Marcas; e às 20h30, largada da corrida 4 do Paranaense e Regional de Marcas.
No domingo, a programação começa às 10 horas, com a largada da corrida 3 do MBR 1.6 Super/Elite; às 11h30, largada da corrida 3 do MBR 2000 A/B; às 13h25, largada da corrida 4 do MBR 1.6 Super/Elite; às 11h55, pódio da do MBR 1.6 Super/Elite; às 15h10, largada da corrida 4 do MBR 2000 A/B; e às 15h40, pódio do MBR 2000.
O campeonato
Com três etapas disputadas, o Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo tem Guilherme Morandini como líder da categoria Marcas; Douglas Januário da Silva, no Turismo; e Christian Barlera na categoria Marcas MBR.
Já no Regional de Marcas, Aparecido Lima de Morais é o primeiro colocado na categoria Classe 2; Evendro Karpinski/César Valandro, na Classe Força Livre; Luise Michaela Rauscher, na Classe Light; e Rodrigo Guerke Vieites Gil na categoria Classe 1.
Classificação do Paranaense de Marcas e Turismo após 3 etapas
Categoria Marcas
Pos. Piloto Pontos
1º) Guilherme Morandini 201
2º) Paulo Velloso V. Marcondes 126
3º) Odair dos Santos 83
4º) Edson Massaro/Lorenzo Massaro 41
Rafael Oliva Caliento 41
6º) Fábio Massaiti Tokunaga 38
7º) Gilson da Silva Araújo 25
8º) Rodrigo da Silveira Maia 15
Categoria Turismo
1º) Douglas Januário da Silva 192
2º) Michaela Gulin Peixoto 185
3º) Rafael Lupatini/Bernardo Barlera 102
4º) Emerson Alberto Will 97
5º) Christian Barlera 54
6º) Plinio Ângelo Boin 53
7º) Caio Henrique Botelho 24
Categoria Marcas MBR
1º) Christian Barlera 64
Classificação do Regional de Marcas após 2 etapas
Categoria Classe 2
1º) Aparecido Lima de Morais 144
2º) Edson Massaro/Lorenzo Massaro 141
3º) Odair dos Santos 126
4º) Thiago Klein/Rafael Deitos 112
5º) Matheus E. de Oliveira Mello 69
6º) Guilherme Morandini 65
7º) Anderson Baggio 53
8º) Karl Rauscher 51
9º) Leandro de Liberais Souza/Luciano Monteiro 45
10º) Marcos Antonio Cortina 43
11º) Jaime Fernandes Romeira 41
12º) Liliani Gonçalves Basques 40
13º) George Muffato Pompeu 28
14º) Gilson da Silva Araújo 23
15º) Alessandro Ramalho Xavier 5
Ademar D´Agostini 5
Categoria Classe Força Livre
1º) Evendro Karpinski/César Valandro 124
2º) José Córdova/Marcos da Silva Ramos 109
Akyu de Lara Myasava 109
4º) Fabiano Ribeiro da Silveira 104
5º) Rodrigo Bonora/Cezar Martins 70
6º) Marcos da Silva Ramos/José Córdova 65
Rodrigo Marcelo Portes 65
7º) Samuel Thor Pontes Oliveira 21
Categoria Classe Light
1º) Luise Michaela Rauscher 109
2º) Douglas Januário da Silva 102
3º) Christian Barlera 90
4º) Bernardo Barlera/Rafael Lupatini 7
Categoria Classe 1
1º) Rodrigo Guerke Vieites Gil 34
Calendário do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo
Etapas realizadas
15 e 16 de março – Londrina
10 e 11 de maio – Cascavel
19 e 20 de julho – Londrina
Próximas etapas
4 e 5 de outubro – Cascavel
18 e 19 de outubro – Londrina
6 e 7 de dezembro – Cascavel