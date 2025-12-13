Carlos Henrique e Iwan Mykytczuk são os campeões do kartcross no Paraná

Sendo considerada uma das melhores dos últimos anos, a temporada de 2025 do kartcross do Paraná terminou no último dia 30, em Telêmaco Borba, quanto foram conhecidos os campeões do Campeonato Paranaense. Foram cinco etapas, disputadas em Telêmaco Borba e Palotina. Carlos Henrique dos Santos, na categoria Original CBA; e Iwan Mykytczuk Júnior, na Força Livre, são os campeões paranaenses de 2025.

Carlos Henrique reinou na categoria Original CBA, sagrando-se campeão ao somar 140 pontos. O vice-campeão é Maiko Reis de Gregório, com 89 pontos; ao passo que Kaike A. da Silva se classificou em terceiro, com 84 pontos.

Na categoria Força Livre, o campeão é Iwan Mykytczuk Júnior que somou 127 pontos, tendo como vice-campeão Rodrigo Fernando Meirelles, com122 pontos, enquanto que em terceiro se classificou Nivaldo Alves Silva, com 106 pontos.

Classificação do Campeonato Paranaense de Kartcross

Categoria Original CBA

Pos. Piloto Pontos

1º) Carlos Henrique dos Santos 140

2º) Maiko Reis de Gregório 89

3º) Kaike A. da Silva 84

4º) Ebano Pimenta Novo 77

5º) Douglas Luis Rodrigues 64

6º) Marcel Machado Moreira 60

7º) Leonardo Kovalski 55

8º) Marcello Cezar de Mello 53

9º) Natan Dobner 41

10º) Nicolas Bertasso 32

11º) Thiago Ferrari 30

12º) Felipe Rodrigo da Anunciação 28

13º) Halisson D. Nocera, 24

14º) Luan de Oliveira Melo 23

15º) Gabriel Augusto Pohl 21

16º) Luiz Santos Camargo 21

17º) Pedro H. Diniz de Moraes 20

18º) Leandro Fabricio Hoffmann 18

19º) Henrique Starke C. da Silva 18

20º) Davi A. Santin 14

21º) Anderson Sauer 14

22º) Tiago Michel Holtz 12

23º) Luiz Henrique Camargo 12

24º) Thiago Prata Teixeira 11

25º) Leandro F. Martins Aléssio 11

26º) Jaime Pohl 10

27º) Wilianstony Ribas 10