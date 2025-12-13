Carlos Henrique e Iwan Mykytczuk são os campeões do kartcross no Paraná

Sendo considerada uma das melhores dos últimos anos, a temporada de 2025 do kartcross do Paraná terminou no último dia 30, em Telêmaco Borba, quanto foram conhecidos os campeões do Campeonato Paranaense. Foram cinco etapas, disputadas em Telêmaco Borba e Palotina. Carlos Henrique dos Santos, na categoria Original CBA; e Iwan Mykytczuk Júnior, na Força Livre, são os campeões paranaenses de 2025.
Carlos Henrique reinou na categoria Original CBA, sagrando-se campeão ao somar 140 pontos. O vice-campeão é Maiko Reis de Gregório, com 89 pontos; ao passo que Kaike A. da Silva se classificou em terceiro, com 84 pontos.
Na categoria Força Livre, o campeão é Iwan Mykytczuk Júnior que somou 127 pontos, tendo como vice-campeão Rodrigo Fernando Meirelles, com122 pontos, enquanto que em terceiro se classificou Nivaldo Alves Silva, com 106 pontos.
Classificação do Campeonato Paranaense de Kartcross
Categoria Original CBA
Pos. Piloto Pontos
1º) Carlos Henrique dos Santos 140
2º) Maiko Reis de Gregório 89
3º) Kaike A. da Silva 84
4º) Ebano Pimenta Novo 77
5º) Douglas Luis Rodrigues 64
6º) Marcel Machado Moreira 60
7º) Leonardo Kovalski 55
8º) Marcello Cezar de Mello 53
9º) Natan Dobner 41
10º) Nicolas Bertasso 32
11º) Thiago Ferrari 30
12º) Felipe Rodrigo da Anunciação 28
13º) Halisson D. Nocera, 24
14º) Luan de Oliveira Melo 23
15º) Gabriel Augusto Pohl 21
16º) Luiz Santos Camargo 21
17º) Pedro H. Diniz de Moraes 20
18º) Leandro Fabricio Hoffmann 18
19º) Henrique Starke C. da Silva 18
20º) Davi A. Santin 14
21º) Anderson Sauer 14
22º) Tiago Michel Holtz 12
23º) Luiz Henrique Camargo 12
24º) Thiago Prata Teixeira 11
25º) Leandro F. Martins Aléssio 11
26º) Jaime Pohl 10
27º) Wilianstony Ribas 10
28º) Jorge S. Filho 10
29º) Paulo Roberto Filho 9
30º) Silvio Alberto de Gregório 9
31º) Marciano Weber 6
32º) Yasmin Tokarski 4
33º) Vitor H. Sena 4
34º) David dos Santos 0
35º) Rafael Corrêa 0
35º) Bruno Flores 0
35º) Jair Camargo 0
36º) Fabiano Augusto Bonkoski 0
36º) José Roberto Ferrer de Souza 0
36º) Wagner Hirt Marques 0
36º) Rafael Roberto Sehnem 0
37º) Kelvyn Kauan de Souza 0
Categoria Força Livre
1º) Iwan Mykytczuk Júnior 127
2º) Rodrigo Fernando Meirelles 122
3º) Nivaldo Alves Silva 106
4º) Leonardo Maia 102
5º) Carlos Antonio dos Santos 88
6º) Marcos Antonio de Andrade 81
7º) Fabrício Ferreira 38
8º) Marciano Weber 33
9º) Luiz Henrique Camargo 19
10º) Jonas André Radetzki 15
11º) Alexandre Radetzki 12
12º) Carlos de Codes Crespo 11
13º) Leonardo de Paula 11
14º) Sidemar Bonkoski 10
15º) Anderson Kelm 7
16º) Erick Gasparini 0
17º) Jair Camargo 0