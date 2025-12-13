Carlos Henrique e Iwan Mykytczuk são os campeões do kartcross no Paraná

Sendo considerada uma das melhores dos últimos anos, a temporada de 2025 do kartcross do Paraná terminou no último dia 30, em Telêmaco Borba, quanto foram conhecidos os campeões do Campeonato Paranaense. Foram cinco etapas, disputadas em Telêmaco Borba e Palotina. Carlos Henrique dos Santos, na categoria Original CBA; e Iwan Mykytczuk Júnior, na Força Livre, são os campeões paranaenses de 2025.

Carlos Henrique reinou na categoria Original CBA, sagrando-se campeão ao somar 140 pontos. O vice-campeão é Maiko Reis de Gregório, com 89 pontos; ao passo que Kaike A. da Silva se classificou em terceiro, com 84 pontos.

Na categoria Força Livre, o campeão é Iwan Mykytczuk Júnior que somou 127 pontos, tendo como vice-campeão Rodrigo Fernando Meirelles, com122 pontos, enquanto que em terceiro se classificou Nivaldo Alves Silva, com 106 pontos.

Classificação do Campeonato Paranaense de Kartcross

Categoria Original CBA

Pos.       Piloto    Pontos

1º)         Carlos Henrique dos Santos        140

2º)         Maiko Reis de Gregório 89

3º)         Kaike A. da Silva               84

4º)         Ebano Pimenta Novo     77

5º)         Douglas Luis Rodrigues  64

6º)         Marcel Machado Moreira            60

7º)         Leonardo Kovalski           55

8º)         Marcello Cezar de Mello              53

9º)         Natan Dobner    41

10º)       Nicolas Bertasso              32

11º)       Thiago Ferrari    30

12º)       Felipe Rodrigo da Anunciação    28

13º)       Halisson D. Nocera, 24

14º)       Luan de Oliveira Melo    23

15º)       Gabriel Augusto Pohl     21

16º)       Luiz Santos Camargo      21

17º)       Pedro H. Diniz de Moraes            20

18º)       Leandro Fabricio Hoffmann        18

19º)       Henrique Starke C. da Silva         18

20º)       Davi A. Santin    14

21º)       Anderson Sauer               14

22º)       Tiago Michel Holtz          12

23º)       Luiz Henrique Camargo 12

24º)       Thiago Prata Teixeira     11

25º)       Leandro F. Martins Aléssio          11

26º)       Jaime Pohl          10

27º)       Wilianstony Ribas           10

28º)       Jorge S. Filho      10

29º)       Paulo Roberto Filho        9

30º)       Silvio Alberto de Gregório           9

31º)       Marciano Weber             6

32º)       Yasmin Tokarski               4

33º)       Vitor H. Sena      4

34º)       David dos Santos             0

35º)       Rafael Corrêa    0

35º)       Bruno Flores      0

35º)       Jair Camargo      0

36º)       Fabiano Augusto Bonkoski          0

36º)       José Roberto Ferrer de Souza     0

36º)       Wagner Hirt Marques    0

36º)       Rafael Roberto Sehnem 0

37º)       Kelvyn Kauan de Souza  0

Categoria Força Livre

1º)         Iwan Mykytczuk Júnior  127

2º)         Rodrigo Fernando Meirelles        122

3º)         Nivaldo Alves Silva          106

4º)         Leonardo Maia  102

5º)         Carlos Antonio dos Santos           88

6º)         Marcos Antonio de Andrade       81

7º)         Fabrício Ferreira              38

8º)         Marciano Weber             33

9º)         Luiz Henrique Camargo 19

10º)       Jonas André Radetzki     15

11º)       Alexandre Radetzki         12

12º)       Carlos de Codes Crespo 11

13º)       Leonardo de Paula          11

14º)       Sidemar Bonkoski           10

15º)       Anderson Kelm  7

16º)       Erick Gasparini   0

17º)       Jair Camargo      0

