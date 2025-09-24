Canhedo conquista pódio em Curvelo

O automobilismo é um palco de histórias grandiosas, onde a paixão e a velocidade se misturam com reviravoltas inesperadas. Na emocionante etapa da Nascar Brasil Series Special Edition, a 100 Voltas de Curvelo, o brasiliense Vinicius Canhedo protagonizou um desses enredos, transformando uma série de desafios em um pódio improvável e inesquecível. O quinto lugar na categoria Rookie é uma verdadeira lição de que, na pista, a corrida só termina na bandeira quadriculada.