Campeão vai à Copa do Mundo de Kart

Londrina tem provas equilibradas e com pouca surpresa no Paranaense de Marcas

Disputada sábado e domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, a 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo teve provas equilibradas e com poucas surpresas. A competição também foi válida pela 3ª etapa do Campeonato Metropolitano de Velocidade de Londrina. A promoção e organização foram do Automóvel Clube do Café, com supervisão […]