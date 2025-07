Campeão da OK-N, Firás Fahs busca mais um título na Copa Brasil de Kart

Campeão da categoria OK-N no último sábado (26), o paranaense Firás Fahs permanece em Aracaju (SE) para competir no Grupo 2 da 26ª Copa Brasil de Kart, no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na capital sergipana. O piloto de Foz do Iguaçu irá disputar a categoria F-4 Graduados.

Firás Fahs explica que não estava programado competir no segundo Grupo da Copa Brasil. A decisão foi tomada encima da hora, durante as comemorações pela conquista do título da categoria OK-N, no último sábado. “A expectativa é boa e mais uma vez aposto no entrosamento com a equipe Bravar para realizar um bom trabalho e brigar pelo título em mais uma categoria”, acentua Firás Fahs.