São Paulo - Os caminhões vão à pista do Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira (30), para o primeiro dia da programação da etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula Truck, a ser disputada domingo. Pelo segundo ano consecutivo, o circuito da Capital Paulista abre a temporada da categoria mais popular do Brasil, que terminará em dezembro, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.
Em função do pouco tempo de preparação para o campeonato deste ano, uma vez que a temporada do ano passado terminou no dia 7 de dezembro, em Cascavel, os pilotos e equipes terão muito trabalho nesta sexta-feira, visando verificar na pista se as mudanças feitas nas oficinas terão os resultados esperados.
Programação e Treinos da Fórmula Truck em Interlagos
A programação da Fórmula Truck em Interlagos começam nesta sexta-feira, quando das 9h00 às 12h00, será realizada vistoria técnica prévia; das 10h00 às 11h00, briefing com pilotos da Fórmula Truck; das 13h00 às 13h30, 1º Treino da categoria F-Truck (motores com bomba injetora); das 13h35 às 14h05, 1º treino da categoria GT Truck (motores eletrônicos); das 14h10 às 14h30, 1º treino da MBR; das 14h40 às 15h10, 2º treino das F-Truck; das 15h15 às 15h45, 2º treino da GT Truck; das 16h00 às 16h30, 2º treino da MBR; e às 17h00, briefing da MBR.
Patrocínio e Organização da Fórmula Truck 2026
A Fórmula Truck 2026 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Eckisil e Trovão Brasil, parceria de JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.