São Paulo - Os caminhões vão à pista do Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira (30), para o primeiro dia da programação da etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula Truck, a ser disputada domingo. Pelo segundo ano consecutivo, o circuito da Capital Paulista abre a temporada da categoria mais popular do Brasil, que terminará em dezembro, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

Em função do pouco tempo de preparação para o campeonato deste ano, uma vez que a temporada do ano passado terminou no dia 7 de dezembro, em Cascavel, os pilotos e equipes terão muito trabalho nesta sexta-feira, visando verificar na pista se as mudanças feitas nas oficinas terão os resultados esperados.