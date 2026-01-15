A chegada da Cadillac à Fórmula 1 está se aproximando, com a icônica marca americana prestes a fazer sua histórica estreia no Grand Prix da Austrália, em Melbourne, dia 8 de março.
O presidente da General Motors, Mark Reuss, revelou a pintura especial do carro de testes no novo centro global da empresa, o edifício Hudson’s Detroit, ressaltando este importante marco na jornada da Cadillac rumo à Fórmula 1. Este visual é exclusivo para a sessão de pré-temporada, válida para todas as equipes e que acontece em Barcelona, Espanha, de 26 a 30 deste mês. A revelação da pintura definitiva está prevista para 8 de fevereiro.