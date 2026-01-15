BANDEIRADA

Fórmula Truck divulga a programação da abertura da temporada em Interlagos

A Fórmula Truck já tem programação definida para a etapa de abertura da temporada 2026. A programação será de 30 deste mês a 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Também para parte da programação do evento a etapa de abertura do MBR (Marcas Brasil Racing). A temporada deste ano será disputada […]