Bruna Tomaselli é a primeira confirmação da SG28 Racing para a temporada de Stock Car, representando as mulheres no automobilismo - Foto: Divulgação
Santa Catarina - A catarinense Bruna Tomaselli é o primeiro nome confirmado pela SG28 Racing para a próxima temporada da Stock Car Pro Series, a principal categoria do automobilismo brasileiro. A representante de Caibi, no extremo Oeste de Santa Catarina, chega para representar as mulheres ao longo de toda a temporada, algo que não acontecia desde 2018, última participação de Bia Figueiredo na categoria.

