Santa Catarina - A catarinense Bruna Tomaselli é o primeiro nome confirmado pela SG28 Racing para a próxima temporada da Stock Car Pro Series, a principal categoria do automobilismo brasileiro. A representante de Caibi, no extremo Oeste de Santa Catarina, chega para representar as mulheres ao longo de toda a temporada, algo que não acontecia desde 2018, última participação de Bia Figueiredo na categoria.
BANDEIRADA
Bruna Tomaselli confirmada na Stock Car
BANDEIRADA
Willemann é campeão da Fórmula Delta em fim de semana dramático em Interlagos
Santa Catarina - “A corrida só termina na bandeirada”. Sempre utilizada no automobilismo, essa frase pode ser reescrita após o incrível fim de semana vivido nos dias 19 e 20 deste mês por Paulo Willemann Filho (Leo Madeiras) na Fórmula Delta, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na capital paulista. O piloto mato-grossense chegou […]
BANDEIRADA
Barbara Estevo estreia com pontos
Santa Catarina - Campeã sul-brasileira, catarinense e terceira colocada na Copa Beto Carrero de Kart em 2025, a piloto Barbara Estevo iniciou no último fim de semana sua transição do kartismo para o automobilismo. Em São Paulo, em Interlagos, a “casa” da Fórmula 1 no Brasil, ela estreou na Fórmula Delta, com um belo desempenho […]
BANDEIRADA
César Braga conquista vitória histórica
Santa Catarina - O jovem piloto César Braga, ao lado de Edward Kirst, Felipe Sanches e Thiago Baroni, protagonizou um feito notável ao vencer a categoria Sprint da consagrada 500 Milhas de Kart da Granja Viana no último dia 20. Pilotando o kart 116 da equipe BR Goffredo, o quarteto superou 12 horas de intensa […]
BANDEIRADA
Luciano Conceição fica feliz com seu primeiro Brasileiro de Kart
Santa Catarina - Toda primeira experiência de um ser humano e inesquecível. Assim também é para um desportista, com a primeira competição, primeiros pontos, primeira vitória, a conquista do primeiro título. E quem viveu esta experiência no mês passado foi o cascavelense Luciano Conceição, da equipe Delcon Veículos/BK Racing, quando disputou o seu primeiro Campeonato […]
BANDEIRADA
Pagliaro fecha temporada com pódio
Santa Catarina - Depois de disputar uma temporada regular repleta de títulos, vitórias e ótimos resultados, Dudu Pagliaro (Pizza Crek/Coca-Cola/Monster Energy/Motul/Pier Brasil) fez, no último sábado (20), sua estreia na mais famosa prova de endurance do kartismo brasileiro. No Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), ele disputou a 27ª edição das 500 Milhas Granja Viana, […]
BANDEIRADA
Moleiro vence a Fórmula Delta em Interlagos
Santa Catarina - Guilherme Moleiro encerrou a temporada 2025 da Fórmula Delta no último fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Demonstrando garra e habilidade, ele transformou a quinta posição do grid em um triunfo na corrida de domingo, assumindo a vice-liderança e conduzindo o monoposto número 6 à bandeirada final. Com […]