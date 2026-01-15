São Paulo - Botucatu (SP) volta a ser o centro das atenções do off-road nacional com a realização do 21º Rali Cuesta, que acontece entre os dias 6 e 8 de fevereiro de 2026 e abre oficialmente o calendário do Campeonato Brasileiro de Rali Baja. Com inscrições abertas para as categorias Motos, Quadriciclos e UTVs, o evento promete dois dias intensos de disputas em especiais técnicas e desafiadoras, características marcantes da região.

Organizado por Henrique Arena, diretor da Arena Promoções & Eventos, o Rali Cuesta mantém sua tradição de oferecer uma prova bem estruturada, com percurso seletivo, segurança e logística completa para equipes e competidores. A cidade de Botucatu, reconhecida como um dos principais palcos do rali nacional, voltará a receber pilotos de diversas regiões do país.