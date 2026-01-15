São Paulo - Botucatu (SP) volta a ser o centro das atenções do off-road nacional com a realização do 21º Rali Cuesta, que acontece entre os dias 6 e 8 de fevereiro de 2026 e abre oficialmente o calendário do Campeonato Brasileiro de Rali Baja. Com inscrições abertas para as categorias Motos, Quadriciclos e UTVs, o evento promete dois dias intensos de disputas em especiais técnicas e desafiadoras, características marcantes da região.
Organizado por Henrique Arena, diretor da Arena Promoções & Eventos, o Rali Cuesta mantém sua tradição de oferecer uma prova bem estruturada, com percurso seletivo, segurança e logística completa para equipes e competidores. A cidade de Botucatu, reconhecida como um dos principais palcos do rali nacional, voltará a receber pilotos de diversas regiões do país.
Declarações e Expectativas
“O Rali Cuesta é uma prova muito especial para nós e para o rali brasileiro. Abrir novamente o Campeonato Brasileiro de Rali Baja em Botucatu reforça a importância da região e da história do evento. Estamos preparando um percurso técnico, seguro e competitivo, à altura das expectativas dos pilotos e equipes”, destaca Henrique Arena, diretor da Arena Promoções & Eventos.
Programação do Evento
A programação oficial tem início na sexta-feira com secretaria de prova, vistorias técnicas, shakedown e briefing obrigatório. As disputas começam no sábado, com uma especial longa, e seguem até o domingo, quando acontece a etapa final e a cerimônia de premiação.