Brasileiro de Kart ultrapassa 520 inscrições

Brasil - As inscrições para a 60ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, que acontecerá entre os dias 17 e 29 de novembro no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC), já alcançou números expressivos e que confirmam a expectativa de que a edição de 2025 será a maior de todos os tempos. A competição já conta com 521 inscritos.
O recorde, também conquistado no Beto Carrero no Brasileiro de Kart de 2021, é de 545 inscrições. Além disso, a pista também detém a maior marca da Copa Brasil, com 418 inscrições em 2023.